Hancko: «El año pasado estuvimos cerca de ganar Copa y Champions; ahora queremos ganar algún título»

De nuevo, Hancko. Otro partido de Champions y otra vez que se sentó ante el micrófono para hablar de todo. De presente y futuro. Del Stuttgart, su próximo rival continental, y de la ambición de la temporada, tocar metal a final de curso. La temporada pasada rozaron Copa del Rey y Champions y esta campaña ambicionan dar un paso más y levantar trofeo alguno.

«El sentimiento de la última temporada de que estuvimos muy cerca de conseguir muchas cosas. Especialmente Copa del Rey y Champions. Nos quedamos con la sensación de llegar al final y no llegar. Este año queremos dar un paso más y ganar algún título», apuntó Hancko. La hoja de ruta colchonera en Champions pasa ahora por Stuttgart antes de recibir al Bayern.

Lo afronta el Atlético tras sacar en Liga un partido de esos que otra temporada se hubieran atragantado. «Creo que estamos trabajando muy bien. Lo he hablado con mis compañeros. Estamos centrados en este partido, pero venimos de un partido con el Espanyol en el que cambiamos el chip. Desde que llegué hemos trabajado como equipo. Me ha llevado tiempo entender cómo hay que jugar en el Atlético. La victoria es lo más importante», dice Hancko.

En Cornellá volvieron a dejar la puerta a cero por segundo partido consecutivo y ya van cinco encuentros imbatidos en lo que va de año. «Empezamos el año pasado no muy bien, concediendo goles que normalmente no lo hacemos. Trabajamos mucho la defensa y los videos. Cuti y Marc, Grimaldo, creo que el equipo es más fuerte en defensa. Tengo que estar más preparado porque quiero jugar todo», expresó Hancko.