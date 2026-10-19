Simeone insiste: «Estamos en construcción, el equipo es nuevo»

La rueda del calendario vuelve a girar. Otra vuelta de tuerca. Adiós, Liga; hola, Champions. El Atlético disputa este martes, ante el Stuttgart, su cuarto partido en apenas nueve días en busca de la séptima victoria consecutiva. Sería la segunda en Europa, la necesita el Atlético para terminar de olvidar la derrota en Anfield y acercarse al top 8. También como escudo para lo que viene, el Bayern de Múnich.

La racha, sin embargo, no descentra a Simeone. «Cuando acabe la temporada, se podrá valorar el nivel de la plantilla que tuvimos. Estamos en construcción, el equipo es nuevo. Llegaron muchos jugadores que se están adaptando. Intentamos gestionarlo dando minutos a los nuevos y siempre vamos a intentar tener gente fresca y buscar el objetivo que tenemos todos. No me centro en el momento del equipo. Me olvido de lo que pasó. Nos valoran por el siguiente partido», dijo Simeone.

En esa construcción de la que habla el Cholo, destaca el nuevo papel de Oblak, más participativo de pies. «Viene evolucionando año tras año en esa faceta. Que juegue con los pies nos mejora como equipo y mejora su estado. Está haciendo partidos importantes en el inicio de temporada. Necesitamos su mejor versión y que Musso esté preparado. Necesitamos a todos», explicó Simeone.

En la medular germina la duda para el Cholo. Cardoso está recuperado de su indisposición y Hjulmand sigue exhibiendo buen nivel. «Hjulmand hizo un gran partido ante el Espanyol. Carosos venía jugando a un nivel importante. Lo repito, necesitamos a todos. Necesitamos a gente que interprete el momento del partido independientemente del tiempo que juegue. Hasta ahora, la gente que está entrando lo está haciendo muy bien», detalló Simeone.

El Atlético llega a Stuttgart, territorio de buenos recuerdos por la Recopa de 1962, pero lo hace con la baja del mariscal Cuti Romero. «Su importancia está clara, pero el colectivo hace que todos sean mejores. El equipo es más importante que lo individual. Siempre es lindo volver donde han pasado cosas importantes. Enfrentamos un rival importante que ha hecho buen inicio en Champions», concluyó Simeone.