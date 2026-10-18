Alerta ‘Cuti’ Romero: no se ejercita con el Atlético y será baja para la Champions

Superada la hora de partido en Cornellá, el ‘Cuti’ Romero miró a su banquillo con gesto de pocos amigos. Había sentido un dolor en el aductor y no dudó. Pidió el cambio y fue sustituido por Mendoza. No han pasado ni 24 horas de aquella acción y otra secuencia enciende las alarmas. El central no se ha ejercitado junto a sus compañeros para someterse a pruebas médicas.

No sufre una lesión grave, pero sí de suficiente magnitud como para que se ausente del duelo ante el Stuttgart en Champions. No viajará a Alemania y se quedará recuperándose en Madrid. Reaparecerá antes de que el calendario rojiblanco se recrudezca con los partidos ante Bayern y Barcelona, ambos en el Metropolitano. El argentino se ha erigido como comandante de la zaga colchonera en apenas dos meses.