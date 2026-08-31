Djokovic, destrozado: «Pensé en abandonar el partido, sufro un problema que no sé si puedo solucionar»

La eterna insubordinación de Djokovic se agrieta y duele verlo. Acabó la noche a merced de Navone. Un martirio para el serbio; fuegos artificiales para el argentino. Saber ganar se demuestra cuando uno pierde. Y Djokovic, que había llorado de impotencia en pleno partido y sufrido vómitos, fue a la red con una sonrisa a estrechar la mano de Navone. Leyenda. Fue un partido de montaña rusa. De verse abajo en el primer set, a apuntarse los dos siguientes y tener break a favor en el definitivo.

Sin embargo, termina claudicando con estrépito tras un fundido a negro en toda regla. Al otro lado de la red, Navone detecta el progresivo agotamiento del serbio y ataca. Es entonces cuando le endosa un parcial de 11 juegos a uno y encarga la siguiente ronda. ¿Ahora qué? La derrota es de esas que obligan a la reflexión, por el qué y el cuándo. En primera ronda y en el momento en que su físico genera más incertidumbre que nunca. Jamás había cedido en primera ronda del US Open hasta este domingo.

«No sé si este problema lo pudo solucionar. Lo estoy intentando. Ya veremos. Me sentía fatal en la cancha. Es algo que, por desgracia, he arrastrado prácticamente en todos los partidos de este año. Ya sabes, vómitos, un problema serio. Y entonces todo mi cuerpo empieza a fallar, con calambres y dolor. Al final, la espalda y el hombro me fallaron, y no pude terminar el partido. Pensé en abandonar el partido, pero gané un set y luego otro y pensé ‘hay una oportunidad’. No quería rendirme», explicó Djokovic.

El serbio caerá del top 10 por primera vez en ocho años y cede en primera ronda de un Grand Slam por primera vez desde 2006. «En cuanto al partido en sí y a cómo me sentí físicamente y jugando, la verdad es que no lo disfruté nada. Prácticamente detesté cada momento que pasé en la cancha por eso. No voy a profundizar tanto ahora mismo. Simplemente estoy tratando de entender qué está pasando y hasta dónde puedo llegar en este sentido», añadió.