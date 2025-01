Detenido un futbolista de la Premier por grabar un vídeo sexual sin consentimiento

Un futbolista de la Premier League, del que no se ha desvelado su identidad, ha sido detenido por supuestamente realizar un vídeo sexual sin el consentimiento de la víctima. El jugador fue arrestado por la policía mientras estaba entrenando con su equipo, delante de todos sus compañeros. Horas después, el futbolista fue puesto en libertad.

El caso, que se ha conocido este sábado, ocurrió durante esta semana y causó una gran conmoción en el equipo de la Premier al que pertenece este futbolista. Ni el club ni el jugador se conocen todavía en un caso que ha sido decretado como secreto por las autoridades inglesas, que siguen investigando lo que ocurrió.

Según las primeras informaciones, el futbolista de la Premier fue detenido por agentes uniformados en el mismo campo de entrenamiento, mientras estaba ejercitándose con normalidad con el resto de sus compañeros. Los agentes de policía hablaron con los responsables del club, entraron en el campo de entrenamiento y se llevaron al jugador de la Premier, todo ello delante de sus jugadores.

El futbolista en cuestión está acusado de realizar un vídeo sexual con una chica sin el consentimiento de la víctima, que denunció los hechos y aportó además algunas pruebas para que la policía llevara a cabo la detención de este jugador de la Premier, que se habría producido durante esta semana.

La chica declaró que ella se había negado a grabar un vídeo sexual con el futbolista, que es supuestamente lo que habría hecho este jugador, y que también se negó a participar en un trío sexual. Según su testimonio, la chica acabó la noche abandonando la casa del futbolista y explicó que se había sentido «violada y humillada».

La noticia, adelantada por el diario The Sun, ha causado gran conmoción en Inglaterra, aunque no se conoce por ahora la identidad del jugador, del que algunas informaciones hablan incluso de que podría ser internacional con su país, algo que no está confirmado.

Además de detener al jugador, los agentes de policía se llevaron dos teléfonos y otros dispositivos electrónicos para buscar posibles pruebas, como imágenes o grabaciones de vídeo, en un caso del que no se conocen más datos. Unas seis horas después de ser detenido, fue puesto en libertad.

«Al principio, muchos jugadores pensaron que era una broma cuando dos oficiales uniformados entraron al campo durante el entrenamiento. Todos estaban incrédulos», explica un testigo de lo ocurrido, en declaraciones recogidas a The Sun. «Los jugadores estaban boquiabiertos. Nadie estaba seguro de lo que estaba pasando», añaden. Al principio, los compañeros del futbolista arrestado -que ya quedó en libertad horas después- creían que estaban ante una broma.

Según informa este periódico inglés, una vez que fue puesto en libertad, el jugador de la Premier regresó a los entrenamientos con normalidad y podría jugar con su club el partido de tercera ronda de la FA Cup, que se disputa este fin de semana, en el que no hay jornada de Premier League, sino partidos de la competición más antigua del mundo, la Copa de Inglaterra.