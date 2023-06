El desgarrador testimonio de Róber Pier tras cometer el penalti que condenó al Levante

Róber Pier fue el protagonista de una situación que ningún futbolista querría vivir. El pasado sábado el Levante se quedó a las puertas de tocar la gloria y ascender a Primera División en el último suspiro de la prórroga. El central gallego tocó el balón con la mano en el área, una acción que se tardó en revisar más de cinco minutos. Finalmente, el árbitro pitó penalti y Asier Villalibre, del Deportivo Alavés, lo transformó para devolver a su equipo a la Liga Santander.

Por tanto, el granota acabó quedando como el malo de la película en una jugada súper polémica, que frustró el sueño levantinista en el Ciudad de Valencia. Este publicó una sentida carta en sus redes sociales un día después de lo sucedido, en la que se abrió y mostró lo desolado que estaba. «Es una pesadilla. No os podéis imaginar el dolor de mi corazón. De ser el mejor día de mi vida a ser el peor. Por unos segundos. Por un rebote que dudo que sea penalti», comenzó haciendo notoria su incertidumbre sobre la decisión de Hernández Maeso.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Róber Pier (@roberpier4)

«Soy un granota más, era un sueño conseguir este ascenso, por todos vosotros, por nosotros. Lo he luchado como el que más, la gente lo sabe, me he dejado la piel siempre y cuando se me ha necesitado, por mi equipo, por mi club. Lo haría una y mil veces», confesó un Róber Pier desgarrado por lo vivido.

«El fútbol no me ha dejado un camino fácil la verdad, he aprendido muchísimo, me he hecho fuerte, he aguantado muy bien adversidades, pero esto, sinceramente, no lo merecía. Hoy no hablo como un futbolista, os hablo yo, os hablo desde lo que soy, una persona que quiere a este club un mundo y que lo está pasando mal, es un golpe muy fuerte y muy cruel», prosiguió.

Para acabar, que no os quepa duda que pase lo que pase esto será un aprendizaje más, que tengo mucha fuerza dentro y la voy a sacar. El fútbol, la vida, nos ha hecho daño, pero seguiré adelante con todo, más fuerte. Os quiero granotas, mucho ánimo a todos», finalizó Róber Pier en su carta más emotiva.