Dennis desvela su conversación con Alonso cuando le propuso fichar a Hamilton

El ex presidente ejecutivo de McLaren y jefe de equipo durante la primera etapa de Fernando Alonso a bordo de la escudería británica, Ron Dennis, desveló la conversación que tuvo con el piloto asturiano cuando le dijo quién iba a ser su compañero en 2007. Se trataba de Lewis Hamilton, de quien no esperaba que fuese a dar ese gran rendimiento de manera tan inmediata.

Aquel año se las tuvieron tiesas entre los dos pilotos y el inglés acabó subcampeón y por delante de su compañero en la tabla (3º). Alonso venía de ganar sus dos títulos consecutivos y se encontró con un Hamilton que fue el caballo ganador de Ron Dennis, lo que le hizo abandonar el barco de McLaren para volver a Renault, donde se convirtió en bicampeón de la Fórmula 1.

Pero al poco tiempo de su fichaje, Ron Dennis le anunció a Alonso quien iba a ser su compañero en una de las escuderías reinas de la parrilla. «Me dirigí a Fernando y le dije que había decidido poner a Lewis en el otro coche. Estuvo pensando un rato y me dijo, ¿no quieres ganar el Mundial de Constructores?», respondió duramente el asturiano, claramente equivocado.

El de Inglaterra siguió desvelando fragmentos de dicha conversación en una entrevista concedida a Essentialy Sports: «No sentía que Lewis iba a ser una amenaza o que sumaría muchos puntos, es algo que recuerdo y me río, porque estuvo ahí desde el primer momento y lo equivocado que estaba Fernando».

Y es raro que eso pase porque Alonso tiene acostumbrados a sus aficionados a unos métodos tanto en la pista como fuera de ella, con los que siempre suele lograr lo que se propone. Sin embargo, el de Aston Martin no acertó con Hamilton, un piloto que acabó coronándose hasta en siete ocasiones como campeón del mundo.

«Era muy simple. Alonso no esperaba que Hamilton fuese tan competitivo en su primer año. Me dijo a principios de 2007 que era mi decisión fichar a un novato como Hamilton, pero que le costaría a McLaren el campeonato de Constructores. Alonso estaba calculando todo, pero no que Lewis le desafiaría, eso le afectó mucho», concluyó Ron Dennis.

Entonces se produjo el primer capítulo de una épica rivalidad que llega hasta el día de hoy, cuando desde equipos distintos se las siguen viendo en cada Gran Premio de la temporada. Este 2023, sin ir más lejos, Alonso fue la máxima competencia de Hamilton en la lucha por el tercer puesto en la tabla de pilotos.

Un Mercedes más constante que el Aston Martin hizo posible que Hamilton quedara por delante de él, pero muy alejado de los inalcanzables Red Bull (Max Verstappen y Sergio Pérez). Con 28 puntos de diferencia, el británico superó a Alonso en un duelo que tendrá un nuevo capítulo en un 2024 en el que el equipo del asturiano espera dar ese salto de nivel que le iguale a escuderías como la alemana y le acerque a la austriaca.