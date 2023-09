El número uno no estará en Valencia David Ferrer explica el motivo por el que Alcaraz no jugará la Copa Davis

La ausencia de Carlos Alcaraz en la Copa Davis, de cara a la fase de grupos que España disputará en Valencia del 12 al 17 de septiembre, cae como un jarro de agua fría en el equipo español, limitando sus opciones de clasificación para las eliminatorias finales de Málaga. El capitán del equipo nacional, David Ferrer, desveló los motivos de la baja del número uno del ranking ATP pese a que había sido anunciado entre los elegidos en la convocatoria.

Ferrer, que se estrena en el cargo de capitán de Copa Davis con España en estas eliminatorias, habló en declaraciones compartidas por la RFET ya desde Valencia, donde se entrena con cuatro de los cinco convocados a la espera de la llegada de Albert Ramos, reemplazo de última hora tras el anuncio de baja de Carlos Alcaraz.

El ex tenista de Jávea analizó varios aspectos relacionados con España y las eliminatorias que enfrentarán a la anfitriona con República Checa, Serbia y Corea del Sur y explicó también lo que había llevado a Carlos Alcaraz a declinar la opción de jugar con España en la semana posterior al US Open, tal y como hizo en 2022 tras un gran esfuerzo. «Sabíamos que Carlos lleva una temporada muy exigente, con mucha carga física y mental. Al acabar la semifinal pude hablar con su entrenador, Juan Carlos Ferrero, y me comentó que estaba muy cansado y que había tenido problemas físicos», desveló Ferrer.

«Está claro que la baja de un jugador como Carlos siempre afecta, pero hay que centrarse en los jugadores que están, que son muy buenos. Yo confío mucho en el equipo que tenemos, con jugadores jóvenes que van a debutar y que están con muchas ganas», comentó el capitán de España en la Copa Davis, que contará con un equipo liderado por Alejandro Davidovich y en el que también estarán Bernabé Zapata, Albert Ramos, el doblista Marcel Granollers y todo un experto en la competición como Roberto Bautista, quien apunta a regresar a la competición tras varias semanas lesionado.

Eliminatorias y partidos de España en la Copa Davis 2023

España, después de recibir una de las dos invitaciones por parte de la organización, por entonces aún al mando de Kosmos antes de su desaparición, quedó encuadrada en el sorteo de la fase de grupos en el Grupo C, que se disputa en Valencia, junto con los equipos nacionales de República Checa, Serbia y Corea del Sur. El equipo capitaneado por David Ferrer disputará su primer duelo ante República Checa el miércoles 13 de septiembre, a partir de las 16:00 horas, mientras que con Serbia se medirá el viernes 15 de septiembre. Finalmente, España sabrá si pasa a la fase final de la Copa Davis 2023 tras su serie con Corea del Sur, el domingo 17 de septiembre.