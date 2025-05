El dato infalible que ilusiona al PSG de Luis Enrique para ganar su primera Champions

El destino, la historia y una infalible estadística parecen haberse alineado a favor del Paris Saint-Germain. Este sábado, el conjunto dirigido por Luis Enrique disputará la gran final de la Champions League ante el Inter de Milán en el Allianz Arena, y lo hará con un dato tan sorprendente como alentador. Y es que cada vez que la final se ha jugado en Múnich, el campeón ha sido un club que levantaba por primera vez la Orejona.

Sin duda alguna, el fútbol está plagado de supersticiones, cábalas y patrones históricos que los hinchas —y por qué no, también los jugadores— siguen muy de cerca. En este caso, los antecedentes no pueden ser más prometedores para el PSG, el único finalista que aún no ha conquistado el máximo trofeo continental.

Todo lo contrario que el Inter de Milán, su rival, que ya sabe lo que es ser campeón: lo ha hecho en tres ocasiones (1964, 1965 y 2010). Pero volvamos al dato. Múnich ha sido sede de la final de la Champions en cuatro ocasiones anteriores (1979, 1993, 1997 y 2012), y en cada una de ellas, el título fue para un equipo que estrenaba su palmarés en la competición:

1979 : El modesto Nottingham Forest sorprendía a Europa al vencer al Malmö sueco (1-0), alzando su primera Copa de Europa.

: El modesto Nottingham Forest sorprendía a Europa al vencer al Malmö sueco (1-0), alzando su primera Copa de Europa. 1993 : El Olympique de Marsella se convertía en el primer —y hasta hoy único— club francés en ganar la Champions, derrotando al Milan por 1-0.

: El Olympique de Marsella se convertía en el primer —y hasta hoy único— club francés en ganar la Champions, derrotando al Milan por 1-0. 1997 : El Borussia Dortmund dio el gran golpe ante la Juventus (3-1), logrando su primera corona europea.

: El Borussia Dortmund dio el gran golpe ante la Juventus (3-1), logrando su primera corona europea. 2012: El Chelsea, dirigido por Roberto Di Matteo, venció al Bayern de Múnich en penales, consagrándose campeón por primera vez.

Cuatro finales, cuatro campeones inéditos. ¿Será el PSG el quinto?

Luis Enrique confía en la historia (y en su equipo). El técnico asturiano no ha hecho alusión directa a esta estadística en rueda de prensa, pero sabe que su equipo llega en un gran momento. Tras conquistar la Ligue 1 con solvencia y haber eliminado al Barcelona y al Borussia Dortmund en el camino hacia la final, el PSG aterriza en Múnich con una plantilla repleta de talento y experiencia. Jugadores como Donnarumma, Vitinha y Dembélé son conscientes de que esta es una oportunidad histórica.

Por su parte, el Inter llega con el aval de su historia y su oficio. Simone Inzaghi ha logrado construir un bloque sólido que mezcla experiencia y juventud, con nombres como Lautaro Martínez, Barella o Calhanoglu. Pero, si se trata de estadísticas, el conjunto nerazzurro parte en desventaja. Y es que más allá de lo deportivo, el factor Múnich pesa.

Ya queda poco para conocer el desenlace de la final de la Champions, pero si la historia sirve de guía, el PSG tiene razones para ilusionarse. La capital bávara parece tener reservada su magia únicamente para clubes debutantes en el palmarés de la Liga de Campeones. Y si eso se repite, la noche de este sábado París no dormirá porque la Orejona podría vestirse de azul, rojo y blanco.