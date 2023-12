Cristiano Ronaldo iguala a Mbappé y Haaland como máximos goleadores de 2023

Cristiano Ronaldo volvió a demostrar que no tiene límites. A punto de cumplir 39 años, el delantero del Al-Nassr igualó a Kylian Mbappé y Erling Haaland en la lucha por ser el máximo goleador absoluto en este 2023. Fue en el partido de este martes donde el portugués se enfrentaba en el campeonato doméstico de la Saudí Pro League ante el Al-Ittihad, equipo de Karim Benzema, donde por cierto se reencontraba con su ex compañero del Real Madrid. El ‘Bicho’ vio puerta desde los once metros y anotó su gol número 52 del año.

Tanto Kylian Mbappé como Erling Haaland ya pusieron punto y final a su 2023 con estos 52 goles. En cambio, Cristiano Ronaldo tiene todavía su última oportunidad por superar a ambos y convertirse en el máximo goleador del año. Será el próximo 30 de diciembre ante el Al-Taawon.

Y es que Cristiano Ronaldo, que como comentamos se enfrentaba este martes al Al-Ittihad de Karim Benzema en el partido correspondiente a la jornada 17, fue el encargado de poner la primera piedra en la remontada de su equipo, pues se pusieron por debajo en el marcador tras un tempranero gol de Hamdallah a pase del delantero francés. Pero poco antes de cumplir el minuto 20 de partido, fue el propio Benzema el que tuvo un error de juvenil, impropio de él, y cometió un penalti a Lajami.

Cristiano Ronaldo no falló a su cita del gol y por el centro engañó al portero del Al-Ittihad e hizo el 1-1 para anotar su gol número 52 de este 2023. El portugués, a falta de un partido, no podrá alcanzar los 60 goles, el que es su mejor registro goleador lográndolo en 2011 cuando era futbolista del Real Madrid. De estos 52 goles, 11 han sido con la camiseta de la selección portuguesa y donde se han convertido en una de las potencias favoritas a levantar la Eurocopa del próximo verano de 2024 en Alemania.

52 goles en 58 partidos de Cristiano Ronaldo

52 goles y 15 asistencias es el balance total de Cristiano Ronaldo en este 2023, en un total de 58 partidos. Unos registros que muestran que el portugués sigue siendo uno de los reyes del gol de este deporte y que reniega a darle el testigo a los nuevos jóvenes como Mbappé y Haaland, con los que comparte el trono de máximos goleadores en este año natural. Ahora, el ex del Real Madrid tendrá ante el Al-Taawon la oportunidad de que, con un único gol más, pueda convertirse en el máximo goleador absoluto del año.

En este inicio liguero, son 18 goles los que ha anotado en los primeros 18 partidos de la Saudí Pro League, donde se encuentra por delante de otros grandes viejos conocidos como Mitrovic, ariete del Al-Hilal, su compañero de equipo Talisca o Karim Benzema.

Después del último partido de este 30 de diciembre ante el Al-Taawon, la liga saudí parará durante un mes y donde el equipo de Cristiano Ronaldo se verá las caras en un amistoso con el Inter de Miami de Leo Messi en el que será la reedición de las mil y una batallas que tuvieron en España estas dos auténticas leyendas de este deporte.