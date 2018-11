Pedrerol abandona la gomina y revoluciona las redes sociales

Tras muchos años siendo un abonado a la gomina, Josep Pedrerol sorprendió a su audiencia en El Chiringuito de Jugones apareciendo con un nuevo look que causó sensación en las redes sociales y que le convirtió en el primer trending topic de España.

El presentador del programa nocturno deportivo más exitoso del país dejó estupefacto a todo el mundo viéndole con las canas al aire y generando multitud de comentarios y bromas en Twitter.

Pedrerol siempre ha lucido desde los años 90 en televisión peinado engominado hacia atrás, pero hoy ha decidido romper moldes en directo exhibiendo el pelo liso y sin usar ningún tipo de producto fijador.

— No sé ni coger una raqueta, Hulio🤣 (@chus_md_20) November 7, 2018

El 8 de noviembre de 2018 ya es una día histórico para la humanidad. Pedrerol sin gomina. De esta no me recupero. Me acaba de cambiar la vida. pic.twitter.com/8izW2hbcCM

— Ibai (@LVPibai) November 7, 2018