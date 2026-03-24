La confesión de Alba Oliveros, narradora de la Liga: «Me siguen diciendo cosas…»

Alba Oliveros, periodista deportiva y narradora de la Liga, es uno de los rostros femeninos más famosos de nuestro país en lo que se refiere al fútbol. La joven lleva varios años en lo más alto en lo que se refiere a las retransmisiones deportivas, algo que no ha sido fácil para ella, como ha comentado en alguna ocasión. Tiene muchos admiradores y algunos detractores, aunque asegura no estar demasiado pendiente a las redes sociales, ni a los memes ni al hate que pueda recibir.

Sin embargo, en una entrevista que ha concedido ahora al podcast El After de Post United, reconoce que es consciente de algunas de las cosas que le dicen. «Hoy tenemos con nosotros a Alba Oliveros, narradora de fútbol y una de las voces jóvenes que está ganando protagonismo en las retransmisiones. Su historia es la de alguien que ha luchado por hacerse un hueco en un entorno tradicionalmente dominado por hombres. Hablamos también de la exposición pública, los memes y las críticas que ha recibido en redes sociales, muchas veces por el simple hecho de ser mujer en el fútbol. Una conversación honesta sobre prejuicios, presión y cómo gestionar el ruido externo sin perder tu esencia», comenzaba el presentador.

La narradora reconoce que «hay pocos grises en esto. En mi caso hay gente que me ama y gente que me odia». Sin embargo, ella trata de ver el lado positivo de su profesión: «¿Cómo llevo el mundo de los memes? Yo soy cero redes, nunca me han gustado. Yo pensaba que ya no existían estas cosas, y justo ayer me puse a mirar y… ¡madre mía, me siguen diciendo cosas horribles!».

«Yo me siento muy querida en persona con la gente, cuando voy a un estadio, me paran por la calle», dice Alba Oliveros, que dice a Esteve Calzada que «no entiendo que digan que hay narradores de un equipo o de otro, aunque los sean y lo manifiesten no se nota nada en los partidos».

La trayectoria de Alba Oliveros

Nacida en Valladolid hace 27 años, Alba Oliveros es una de las periodistas emergentes que han ido ganando peso en las retransmisiones, aunque en su caso lo hace con la faceta de narradora, hasta ahora casi exclusiva para los hombres, al menos en lo que a partidos de Liga Santander se refiere. La periodista vallisoletana tiene un estilo muy particular que, unido a su tono de voz, hacen que sus retransmisiones a menudo sean virales. Tiene marca registrada, pero también numerosas voces críticas entre los consumidores del producto.

«Estoy ansiosa por seguir aprendiendo y mejorando, pero que sean reales, con fundamento y constructivas. Gracias a todos por el apoyo», relataba años atrás tras una de sus polémicas narraciones. Alba Oliveros también tuvo que hacer frente a una confusión, de la cual partió para muchos el interés sobre sus orígenes. Al contrario de lo que algunos pensaban, la periodista no tiene ningún lazo familiar con el histórico Manolo Oliveros, actualmente en la Cadena Cope, donde narra los partidos del Fútbol Club Barcelona, sino que proviene de una humilde familia castellanoleonesa. «Vengo de una familia humilde de un pueblo de Valladolid. Mi padre abrió una panadería en la capital de la provincia, donde conoció a mi madre, y nos recuerdo a mi hermana melliza y a mí ayudando mientras escuchábamos a las cuatro de la mañana la redifusión de los programas deportivos de la radio», contó en declaraciones para Marca.