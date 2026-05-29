Colas kilométricas en Aldi por las nuevas zapatillas ‘barefoot’ por menos de 10 euros

Estas nuevas zapatillas barefoot de Aldi se han convertido en uno de los productos más comentados de la semana y han provocado largas colas en numerosos supermercados de la cadena alemana en toda España. Desde primera hora de la mañana, cientos de personas acuden a las tiendas con la intención de hacerse con este calzado minimalista que cuesta menos de 10 euros y que promete ofrecer una sensación similar a caminar descalzo. La expectación ha sido tan grande que en algunos establecimientos las existencias se han agotado en apenas unas horas, repitiendo escenas que ya se han visto otras veces con algunos productos virales de Aldi.

El gran reclamo de estas zapatillas está, sobre todo, en su precio. Mientras que el calzado barefoot de marcas especializadas puede superar fácilmente los 80-100 euros, Aldi ha lanzado este modelo por solo 9,99 euros, algo que ha despertado el interés de muchísimos compradores. Además, este tipo de zapatillas están en auge en los últimos años. El movimiento barefoot apuesta por una pisada más natural y por dar mayor libertad al pie al caminar. Según explica la propia cadena, el modelo incorpora una suela muy flexible y ligera, además de una plantilla con efecto memoria que se adapta a la forma del pie. También cuenta con una horma más ancha de lo habitual para permitir mover los dedos con mayor comodidad, una de las características más buscadas por quienes utilizan este tipo de calzado.

El fenómeno también confirma cómo los supermercados se han convertido en un lugar donde cada vez es más habitual encontrar productos de moda que arrasan en cuestión de horas. Aldi y Lidl llevan años sorprendiendo con lanzamientos puntuales que generan auténtica locura entre los compradores, especialmente cuando se trata de artículos deportivos, ropa o pequeños electrodomésticos a precios muy bajos. En este caso, las barefoot han conectado además con una tendencia relacionada con el bienestar y la comodidad al caminar. Aunque los expertos recomiendan acostumbrarse poco a poco a este tipo de calzado para evitar molestias musculares, cada vez son más las personas interesadas en probarlo en su día a día.

Aldi arrasa con estas zapatillas barefoot

Otro detalle que ha ayudado al éxito de estas zapatillas es su diseño sencillo. Aldi ha apostado por colores neutros y un estilo fácil de combinar con ropa informal o deportiva. Además, las tallas disponibles abarcan desde la 37 hasta la 45, algo que ha permitido llegar a un público bastante amplio. Algunos usuarios incluso comparan este modelo con zapatillas barefoot mucho más caras de marcas conocidas, destacando especialmente la relación entre calidad y precio. Precisamente esa mezcla entre tendencia, comodidad y coste reducido es lo que ha convertido este lanzamiento en uno de los más buscados de la temporada.

Todo apunta a que las zapatillas seguirán agotándose durante los próximos días, ya que Aldi suele trabajar con unidades limitadas en este tipo de promociones especiales. Muchos clientes que no han conseguido encontrarlas en tienda han recibido la buena noticia de que también se pueden comprar online en la web de Aldi. Este fenómeno demuestra una vez más cómo un producto barato y viral puede convertirse en cuestión de horas en uno de los artículos más deseados del momento.