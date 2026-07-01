Un club español se ve obligado a eliminar el post con el que anunciaban el fichaje de su nueva fisioterapeuta

Lo que parecía un anuncio rutinario de pretemporada acabó convirtiéndose en un inesperado fenómeno viral y una enorme polémica. El CF Calamocha, equipo aragonés que acaba de ascender a Segunda RFEF, se ha visto obligado a eliminar de sus redes sociales la publicación con la que anunciaba el fichaje de su nueva fisioterapeuta, Laura López, después de que el mensaje recibiera una avalancha de comentarios fuera de lugar.

El club anunció la incorporación de la profesional sanitaria con una fotografía acompañada del habitual mensaje de bienvenida. Sin embargo, en cuestión de horas, la publicación comenzó a acumular cientos de reacciones y comentarios que poco tenían que ver con lo deportivo o con la trayectoria profesional de la nueva integrante del cuerpo técnico, sino que la mayoría se refería a la apariencia física de la joven, dejando comentarios de carácter sexista y bromas que desvirtuaban por completo el objetivo del anuncio. La situación fue creciendo hasta el punto de que el CF Calamocha optó primero por bloquear los comentarios de la publicación en Instagram para tratar de frenar la oleada de mensajes, además de eliminar el post en X (antes Twitter).

Laura López, nueva fisio del CF Calamocha

La decisión fue respaldada por numerosos aficionados, que lamentaron que una comunicación institucional destinada a presentar a una nueva profesional terminara convirtiéndose en un escaparate de comentarios inapropiados. También hubo usuarios que criticaron el comportamiento de los que participaron en la viralización de la publicación y recordaron la necesidad de respetar a todas las personas independientemente de cuál sea su función y de su físico.

En lugar de valorar su preparación o experiencia profesional, una parte de los comentarios se centra únicamente en cuestiones relacionadas con su imagen, algo que muchas deportistas y trabajadoras del fútbol llevan años denunciando. Aunque el CF Calamocha no ha publicado un comunicado específico explicando la retirada de la publicación, lo sucedido deja claro que la medida buscaba proteger a su nueva fisioterapeuta y evitar que siguiera siendo objeto de comentarios ofensivos o irrespetuosos.

Lo que debía ser el inicio de una nueva etapa profesional para Laura López acabó convirtiéndose en una polémica viral innecesaria e inaceptable. Un episodio que invita a reflexionar sobre el uso responsable de las redes sociales y sobre la importancia de valorar el trabajo y la cualificación de los profesionales por encima de cualquier otra consideración.