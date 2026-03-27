La ciudad de Tarragona se vuelca con una apasionante Copa de la Reina LF Endesa

Tarragona se convertirá desde hoy hasta el próximo domingo en la capital del baloncesto femenino español con la celebración de la Copa de la Reina LF Endesa 2026. Esta cita imprescindible del deporte ha contado hoy con un acto de presentación encabezado por la Presidenta de la FEB, Elisa Aguilar; el Alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales; la representante territorial de l’Esport en Tarragona, Estefanía Serrano; la Presidenta de la Diputación de Tarragona, Noemí Llauradó; el Presidente de la Federación Catalana de Baloncesto, Ferran Aril y la responsable de comunicación de Endesa en Cataluña, Miriam Fiella.

El evento de arranque de la Copa de la Reina LF Endesa ha tenido lugar en la Fan Zone donde se han presentado los principales detalles de un evento que será mucho más que la disputa de 8 partidos de baloncesto. Además, contará con la disputa en paralelo de la Minicopa LF Endesa con un total de 16 equipos y la apertura del propio espacio Fan Zone, un espacio en el que los aficionados podrán disfrutar de una experiencia única.

Una cita que, en palabras de Elisa Aguilar, «ha generado una gran expectación, vendiéndose las entradas en poco más de 15 minutos». También quiso apuntar que «el trabajo en equipo es un valor esencial en la organización de esta clase de eventos. Y ahí tenemos que agradecer el trabajo de los clubes, porque son ellos los que convierten a esta liga en la mejor de Europa.» También quiso apuntar que «somos el primer deporte en España en licencias femeninas, además de que se va a generar una repercusión económica de 3.5 millones de euros, con 5.000 personas llegando desde fuera de Tarragona».

Estefanía Serrano, la representante territorial de l’Esport en Tarragona, afirmó que «es un auténtico lujo que esta Copa de la Reina se dispute en Tarragona. Es importante porque supone un punto de inflexión para este Palau d’Esport, y para demostrar que Tarragona está preparada para acoger grandes eventos deportivos.» La presidenta de la Diputación de Tarragona, Noemí Llauradó, quiso destacar «que Tarragona tiene una gran ilusión por colaborar con un evento de baloncesto de esta importancia» y añadió que «la Diputación siempre ha apostado por el deporte».

El alcalde Rubén Viñales aseguró que «hemos hecho muchos eventos de baloncesto en Tarragona pero no he visto nada igual que esta Copa. Y quiero que los aficionados disfruten de este torneo y de esta milenaria ciudad.» Miriam Fiella, responsable de comunicación de Endesa en Cataluña añadió que «se prevé una Copa abierta, competitiva e igualitaria, o sea, que esperamos grandes experiencias durante estos cuatro días.» Por último, Ferran Aril afirmó sentirse «orgulloso de presentar esta Copa de la Reina y la Minicopa en una ciudad como Tarragona, ciudad que ha apostado por el deporte durante los últimos años.»

Fan Zone

Más allá de la pista, Endesa volverá a situar a la afición en el centro de la experiencia. A través de diferentes activaciones en los alrededores del pabellón, en la Fan Zone de la Anella Mediterrània y dentro del propio recinto acercará la Copa a todos los públicos, generando espacios de encuentro, entretenimiento y conexión con el baloncesto.

Además, habrá actuaciones musicales: La última copa, ganadores de la primera edición del concurso de talento emergente Endesa Play, actuarán la noche del sábado en la Fan Zone y también el domingo, ya en el pabellón, durante la finalísima del domingo.

Minicopa LF Endesa, el torneo que mira al futuro

De forma paralela, Tarragona también acoge a la Minicopa LF Endesa, el torneo que reúne a las 16 mejores canteras del baloncesto femenino nacional y que se disputa durante estos mismos días en los pabellones de Camplar, Serrallo y Riu Clar. Una oportunidad única para ver en acción a las futuras protagonistas de la Liga Femenina Endesa en un entorno competitivo de máximo nivel. La IX Minicopa de la LF Endesa tendrá su final sobre la cancha del Palau d´Esports de Tarragona el próximo domingo 29 de marzo.

Más allá de la competición, la Minicopa LF Endesa representa el compromiso de Endesa con la formación y el desarrollo del baloncesto base, actuando como un puente natural entre la cantera y la élite. Un torneo que premia el trabajo, el esfuerzo y los valores del deporte, y que ofrece a las jugadoras una experiencia inolvidable en un escenario que refleja lo que pueden llegar a ser dentro del baloncesto profesional.