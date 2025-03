La Champions sonríe al PSG sin Messi

La Champions sonríe al Paris Saint-Germain sin Leo Messi. De las seis últimas temporadas, al equipo parisino le ha ido mejor en las cuatro que el argentino no ha formado parte de sus filas. Su leyenda supera cualquier dato, pero lo cierto es que la Copa de Europa es una competición que históricamente se le ha negado al ’10’, que aun así tiene cuatro en su palmarés, todas con el Barcelona.

Y es que desde la marcha de Messi del PSG en 2023, los de Luis Enrique llevan dos años seguidos superando los octavos de final, una ronda prematura en la que se encallaron en las dos temporadas con el argentino, la primera con el Real Madrid y la segunda con el Bayern de Múnich. Además, en esta edición ya huelen las semifinales al ser su rival más posible en cuartos el Aston Villa o en el otro escenario el Brujas.

Los parisinos ya fueron semifinalistas la anterior temporada, quedándose a un paso de la final frente a un rocoso Borussia Dortmund. En su segunda temporada, Luis Enrique tiene la oportunidad de llevar al PSG a la segunda final de Champions de su historia tras cargarse al Liverpool en octavos, remontando incluso la eliminatoria en Anfield.

Sin embargo, con Messi, que formó una delantera histórica, pero que fracasó junto a Kylian Mbappé y Neymar, al PSG no se le dio nada bien la máxima competición continental. De hecho, en las dos campañas anteriores a su llegada, el club francés accedió a su primera final de Champions, en la que perdió contra el Bayern, y a unas semifinales, sucumbiendo ante el Manchester City.

Messi y su ‘maldición’ con la Champions

Messi dejó el PSG en 2023 para irse al Inter de Miami y evidentemente las opciones de ganar su quinta Champions ya no existen. De hecho, el argentino se fue del Barça con la espinita clavada de no haber levantado alguna orejona más con la camiseta culé. Desde que ganó la cuarta y última, con Luis Enrique en el banquillo, hasta que se marchó en 2021, el ’10’ no volvió a pisar ni siquiera una final europea. Tampoco lo ha hecho el Barcelona desde su adiós.