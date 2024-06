Carlos Sainz revela su momento más duro esta temporada: «Podía morir si eso explotaba»

Carlos Sainz ha revelado el momento más duro y complicado de esta temporada. Fue cuando tuvo que perderse la carrera del Gran Premio de Arabia Saudí por apendicitis. El piloto de Ferrari ha reconocido que podría haber muerto «si explotaba eso (la apéndice)», ya que le pidió a los médicos que le medicasen para poder disputar la carrera y ser operado después de ella. Un suceso que no ocurrió y que de haber sucedido podría haber tenido consecuencias muy graves.

Y es que Carlos Sainz «solo pensaba en modo F1». Pese a disputar las dos primeras sesiones de Libres con fiebre, el madrileño sólo quería estar sobre la pista: «Les dije, ‘si me chutáis algo y me opero después de la carrera’. Entonces me dijeron que no, que tenía el riesgo de que me pasara algo muy grave e incluso poder morirme si me explotaba eso». El piloto de Ferrari dejó claro que la Fórmula 1 es literalmente todo en su vida, anteponiendo sus intereses al de su salud. Algo que le podría haber costado muy caro.

Por otro lado, Carlos Sainz revela de como Red Bull estuvo a punto de dejarle sin puesto en la Fórmula 1: «En 2014 (un año antes de su debut en el Gran Circo) Red Bull me dice, ‘o ganas o no te vamos a subir a la F1. E incluso ganando puede que no haya sitio’. Cuando estaba a punto de ganar las World Series, Red Bull fichó a Verstappen y me quedé sin asiento. Pero gané el campeonato, se abrió otro asiento y ese fue para mí».

Carlos Sainz también habla de sus inicios. Muchas veces se le ha criticado por ser el hijo de Carlos Sainz Sr, pero él se reivindica: «Si hubiese sido un paquete, mi padre me hubiese llevado a jugar al golf o al tenis». El madrileño nunca perdió la esperanza de ser piloto de Fórmula 1. «En mi cabeza nunca hubo un plan B», añade.

En una entrevista con Nude Project, Sainz habla de sus ídolos: «A pilotos como Senna, Schumacher o Alonso siempre les vi como inalcanzables y es lo que a mí, desde pequeño, me hacía morirme por ser piloto de F1 y ser como ellos». A los 10 años, el español tomó la decisión que le cambió la vida: «‘Papá, yo quiero ser piloto’. Iluso de mí, no sabía lo complicado y difícil que iba a ser».

Los inicios de Carlos Sainz

«A veces le da por decir que soy mejor que él, pero es mentira porque es una leyenda. Pero vio que tenía talento», relata Carlos sobre su padre. «Llevar dentro de tu cabeza que eres ‘hijo de’, tener esa presión extra… una vez estás tu solo en el coche y eres tú contra el mundo, no es tan fácil. Tenía muchos mini complejos porque crees que todo el mundo te está observando por ser ‘hijo de’ y siempre llevas más cuidad».

«Siempre he sido inocente, cuando era pequeño pecaba de bueno. Yo creía que era amigo de todos y el mundo del motor es un mundo muy cabrón, muy competitivo. Iba a las carreras de karts, me creía amigo de todos y me daban una cera… Al final, si ganabas al hijo de Carlos Sainz podías destacar. Pero un día me sentó mi padre y me dijo: ‘La vida es muy cabrona y en este deporte, o muerdes, o te muerden. Ahora mismo te están mordiendo, te están haciendo la vida difícil y cuando te pongas ese casco, asegúrate de ser el que muerde’», explica.