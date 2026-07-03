Bouzas no puede con el huracán Pegula y España se queda sin jugadoras en Wimbledon

Ahí se va el último proyectil de España en el cuadro femenino de Wimbledon. Chocó contra el chaleco antibalas de Pegula, señor chaleco. Un asiduo de las últimas rondas en Grand Slams que florece en Wimbledon como alternativa a la corona. Por el camino queda una Jessica Bouzas zarandeada (6-1, 6-3) por Pegula, pero con la convicción de que su tenis sigue en fase de mejora. A Bouzas, más tarde que al resto, le sale cruz también. La misma que le tocó a Badosa en primera ronda y a Selekhmeteva y a Sorribes en segunda.

Cierra Bouzas iguala su resultado de 2024 y se queda a una ronda de igualar los octavos de final del curso pasado, por lo que perderá diez posiciones en la próxima actualización del ranking WTA. Mientras que Pegula, que ha alcanzado como mínimo los cuartos de final en todos los Grand Slams, buscará dicha ronda contra la vencedora del duelo entre Iva Jovic y Ekaterina Alexandrova.