De Jong ‘echa’ a Rakitic y Umtiti

Los fichajes de De Jong y Todibo por el Barcelona obligan al club culé a hacer hueco salarial y deportivo para la próxima temporada. Rakitic y Umtiti, por diferentes motivos, han sido puestos en el escaparate y tienen todas las papeletas para ser los elegidos para las próximas salidas.

El Barcelona está inmerso en una reestructuración de su plantilla que tocará su punto más álgido en el próximo mercado veraniego, donde se pueden dar importantes bajas en la filas blaugranas así como fichajes que rejuvenezcan al club. Los últimos movimientos, con el reciente fichaje de Frenkie De Jong que llegará a partir de julio, al igual que Todibo, que fue anunciado semanas antes, son el inicio de un proceso que concluirá con las que probables salidas de Ivan Rakitic o Samuel Umtiti, dos jugadores cruciales en las últimas temporadas.

El Barcelona logró cerrar el fichaje de De Jong en la última semana, uno de los jugadores más codiciados del panorama europeo. Desembolsó 75 millones de euros (más 11 en variables) al Ajax por las cinco temporadas que firmará el mediocentro holandés, que llegará a la Ciudad Condal a partir de julio y tendrá un salario de estrella, alrededor de 10 millones por temporada. El de Todibo fue un fichaje económico, ya que no tendrá que abonar nada al Toulouse, ya que acababa contrato en junio.

De Jong y Todibo, 21 y 19 años respectivamente, son el inicio de la nueva generación de culés que preparan desde la cúpula blaugrana. Pero, para entrar, dejen salir primero. Del dicho al hecho en el Barça va a transcurrir poco tiempo ya que tienen pensando quienes serán los sacrificados para hacerle tanto sitio deportivo como económico a las dos promesas: Rakitic y Umtiti.

Hombre por hombre

Lo de Ivan Rakitic es algo que se viene cocinando a fuego lento desde hace meses. Los rumores de una posible salida ya se dispararon el pasado verano y no iban muy desencaminados. El croata apostó por quedarse otro temporada pero no aguantara hasta 2021, cuando finaliza su contrato con los culés. El Paris Saint Germain tendría el visto bueno del centrocampista para recalar en el club francés a partir del próximo verano. Aunque la tentativa del Inter de Milán, que quiere unirle con Luka Modric en la ciudad milanesa, no es algo que descarte el balcánico, tentado por jugar junto al actual Balón de Oro, compatriota y amigo.

El caso de Umtiti es bien distinto. En el Barcelona están muy descontentos con el jugador, tal y como adelantó Eduardo Inda en El Chiringuito, por cómo ha llevado su lesión de rodilla en los últimos meses, tomando su propias decisiones, diferentes a las que sugirió el club. Es por ello, y por la duración de su lesión, que esté en el escaparate para salir la próxima temporada. El central francés tiene varios pretendientes en Inglaterra. Es un perfil de zaguero que encaja en la Premier League y conjuntos como el Manchester United ya han tanteado su situación.