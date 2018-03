Una ex directiva del Barça pide al club que no se presente a la final de Copa

Maria Elena Fort, ex directiva del Barcelona en la época de Joan Laporta y candidata de Junts per Catalunya –el partido de Carles Puigdemont– en las últimas elecciones al Parlamento de Cataluña, ha publicado diferentes mensajes en las redes sociales donde pide al club azulgrana que no se presente a la final de la Copa del Rey, ‘Copa del Borbón’ según ella, que enfrentará a los de Valverde ante el Sevilla en el Wanda Metropolitano.

“Por dignidad, por valores, por nuestra propia historia. Un título no está por encima de la dignidad de nuestros representantes. Basta de arrodillarse. #elbarçaforadelafinaldelacopadelrey”, escribe en su cuenta de twitter.

El Barça NO hauria de jugar la final de la Copa del Borbó. Per dignitat. Per valors. Per la nostra pròpia història,

Un títol no està per damunt de la dignitat dels nostres representants. Prou d’agenollar-se.#elbarçaforadelafinaldelacopadelrey — Elena Fort 🎗 (@Fortelena) 24 de marzo de 2018

La propuesta de esta ex directiva, socia del Barcelona y abogada, no ha tenido mucho calado entre los aficionados del Barcelona. Hay que recordar que la hinchada azulgrana está pasando de la final, tal y como se ha visto con la poca demanda a la hora de pedir entradas para dicho encuentro.