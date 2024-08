El Barcelona pide a Chiesa cobrar un millón de euros menos para poder ficharle

El Barcelona sigue trabajando para reforzar la plantilla. Pero, primero, deben dejar salir antes de entrar. En ese sentido, el que está a punto de salir es Mika Faye, que se marcha traspasado al Rennes. Una vez se confirme la marcha del defensa senegalés, el club catalán podrá acometer con ese dinero el fichaje de Federico Chiesa, al que le han pedido que se rebaje un millón de euros sueldo para poder ficharle.

Las últimas informaciones apuntan a que el traspaso de Mika Faye se cerrará por unos 12 millones de euros más variables, además de una opción de recompra y un 25% de una futura venta a un tercer equipo. Con este dinero, el Barcelona viajaría a Turín para fichar a Chiesa, cuyo fichaje podría cerrarse en 9 millones de euros más cuatro en variables.

El italiano no cuenta para Thiago Motta y la Juventus estaría abierta a su dejarle marchar. Además, la opción de Chiesa es la más asequible del mercado para un Barça que primero tanteó a Nico Williams y luego ha ido a por Rafael Leao, dos jugadores cuyo precio de mercado se salía de órbita para el club azulgrana. Es por eso que han tenido que rebajar sus expectativas e ir a por un futbolista asequible económicamente.

Aunque algunos medios insisten en que la opción de Leao es posible, el CEO del Milan aseguró que «hay cero posibilidades» de que el Barça fiche al portugués. La opción de Federico Chiesa ha cogido fuerza tras estas declaraciones. Aunque el precio del traspaso es asequible, según Calciomercato, para poder culminar su fichaje, el jugador italiano, de 26 años, deberá hacer un sacrificio y rebajarse su salario de cinco millones de euros a cuatro. Así, el Barça cumpliría con la normativa del fair play financiero.

Problemas para inscribir a jugadores

Los problemas para cumplir con la regla 1:1 de la Liga que establece que no se pueden inscribir los nuevos fichajes sin antes demostrar que se ha producido una salida por esa misma cantidad de dinero. Por eso, el club azulgrana no puede inscribir a Dani Olmo hasta que no aligeren la masa salarial. De momento, ha salido ya Ilkay Gündogan, que tenía una de las fichas más elevadas de la plantilla.

Sin embargo, el Barcelona todavía no ha podido inscribir a su nuevo fichaje y aunque Hansi Flick confía en que puedan inscribirlo a tiempo para el partido del sábado contra el Athletic, pero se antoja complicado. Una vez más, los problemas económicos están lastrando al club en este mercado de fichajes, donde no están consiguiendo traer a sus principales objetivos como Nico Williams o Leao.

Para colmo, Federico Chiesa tendrá que rebajarse la ficha un millón de euros para poder ser inscrito. Esa diferencia le permitiría al Barcelona cuadrar las cuentas e inscribir al italiano para que Flick pueda disponer de él cuanto antes. Todavía queda una semana para el cierre del mercado, que lo hará el próximo 30 de agosto a las 23:59. Una vez superado ese tiempo ya no podrían inscribirle. Desde el club están trabajando para ello y todo apunta a que tendrán que tirar de aval o una nueva palanca.