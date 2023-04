El Barcelona venció con autoridad al Betis en el Camp Nou y no alarga una Liga que es un mero trámite para los de Xavi. El conjunto azulgrana venció 4-0 con goles de Christensen, Lewandowski y Raphinha ante un cuadro andaluz que jugó casi 70 minutos con uno menos. Dembélé regresó más de 90 días después y Lamine Yamal, de solamente 15 años, debutó con el primer equipo.

La Liga está acabada. Esa era la pregunta que se hacían los aficionados de la entidad azulgrana mientras subían las escaleras de un Camp Nou que no podrán disfrutar la temporada que viene por las obras. Tras la derrota en Vallecas y minutos después de la goleada del Real Madrid al Almería, los blancos se ponían a 8 puntos del liderato.

Las dudas eran evidentes en la afición culé y en ese mar quería pescar un Betis de Pellegrini, que con Canales liderando el barco, todavía quiere soñar con una Champions que cada vez está más lejana. Xavi pensaba en la Liga y sacó su once de gala, regresando a un 4-4-2 que le genera más confianza cuando las cosas van mal.

Lewandowski formó en ataque junto a Raphinha. El polaco afrontaba el partido con solamente un gol más que Benzema en su carrera por el pichichi y tenía hambre. En defensa volvió Christensen y en el medio regresó Busquets tras sanción y repitió Pedri.

Regreso con gol

Los problemas para el Betis comenzaron de dos en dos justo antes de llegar al primer cuarto de hora de partido. En el minuto 13 abandonó el campo Luiz Felipe por lesión. En su lugar entró Edgar. Un minuto después llegó el primer gol del Barça. Centro de Raphinha con rosca desde la banda y testarazo al fondo de la red de un Christensen que anotaba su primer gol con la camiseta azulgrana en el día que regresaba al once tras lesión.

El dominio culé en los primeros minutos era apabullante y el gol confirmaba las sensaciones. Ya dijo Xavi después de la derrota en Vallecas que la victoria del Girona contra el Real Madrid había provocado una relajación en el equipo. Tras la goleada de los blancos ante el Almería, estaba pasando todo lo contrario. El Barça había salido en modo rodillo a por la Liga.

Las primeras ocasiones del Betis comenzaron a llegar a los 20 minutos de partido. El cuadro andaluz, poco a poco, se iba quitando la presión azulgrana de encima y comenzaba a meter algo de miedo a la portería de Ter Stegen, pero sin fortuna. Pero el encuentro iba a cambiar de forma radical a la media hora de partido.

Una polémica roja

Edgar, que salió al campo en el minuto 13, solamente duró 20 minutos sobre el césped de manera injusta. El central bético vio la primera amarilla del partido en el minuto 24 por una acción que no fue ni falta. Tocó balón ante Raphinha. Poco después, llegó tarde a otra jugada y vio la segunda cartulina amarilla para terminar abandonando el terreno de juego expulsado. Del Cerro Grande no mostró dicha amarilla hasta que no fue protestado por los jugadores del Barcelona.

El enfado en el Betis fue monumental. Joaquín no se lo podía creer y Pellegrini vio amarilla por protestar. Pero esto solamente era el inicio de la tormenta que se le avecinaba al cuadro andaluz. Tres minutos después de quedarse con un jugador menos, el Barcelona anotaba el 2-0. Lewandowski definió a placer un buen centro de Koundé mientras la defensa verdiblanca se quedaba mirando y pidiendo un fuera de juego que no existía.

Lewandowski quería poner distancia con Benzema en su lucha por el pichichi y el Barcelona quería restablecer los 11 puntos de ventaja con el Real Madrid. Al borde del descanso llegó el tercero del cuadro culé que puso patas arriba el Camp Nou. Pase filtrado de Busquets y definición con clase de Raphinha. Un 3-0 que fue anulado por fuera de juego, aunque tres minutos después el VAR lo daba por válido.

45 minutos de trámite

La Liga lleva siendo un mero trámite para el Barcelona desde hace ya muchas jornadas. Los once puntos sobre el Real Madrid a falta de 18 puntos por disputarse son muchos. Eso ocurrió también durante la segunda parte en el Camp Nou. El partido estaba sentenciado y el Barça se paseó ante un Betis totalmente hundido.

Los de Xavi Hernández tuvieron varias ocasiones claras para anotar el cuatro, pero este no llegaba. Lewandowski no estuvo acertada en un par de jugadas y los verdiblancos achicaron como podían. El monopolio culé era total.

Marcos Alonso y Ansu Fati salieron a la hora de partido, y Kessié y Dembélé lo hicieron poco después. El extremo francés volvió a jugar con el Barcelona más de 90 días después. El dominio culé, y el sufrimiento bético, culminó en el minuto 82 con un buen centro de Fati que Guido Rodríguez envió para su propia portería. Era un 4-0 que hacía más líder al Barcelona.

En el minuto 80, la peor noticia para el Betis llegó en forma de lesión. Joaquín, que había entrado en el minuto 64, se marchó lesionado con problemas en la rodilla. El Camp Nou despidió a la leyenda verdiblanca con aplausos y el récord de Zarra corría peligro.

A pocos instantes del final, Xavi hizo debutar a Lamine Yamal, futbolista de 15 años, nacido en el año 2007. Un futbolista que se convierte de esta manera en el jugador del siglo 21 más joven en debutar y el quinto jugador más joven en debutar en la historia de la Liga. Y tuvo la ocasión para firmar la manita pero no llegó. El Barça mantiene la distancia de 11 puntos con el Madrid y la Liga se acerca.