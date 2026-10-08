El Barcelona blinda a otra de sus perlas: renueva a Xavi Espart hasta 2030

El Barcelona ha hecho oficial este jueves la renovación de Xavi Espart hasta el 2030. De esta manera, la entidad azulgrana blinda a otra de sus perlas de La Masía. El canterano culé fue campeón de Europa con la selección española sub-19 el pasado verano, en el último parón ha debutado con la sub-21 y ya es uno más del primer equipo a las órdenes de Hansi Flick desde este curso.

Un jugador con una gran capacidad asociativa que puede jugar de mediocentro, y habitualmente así lo ha hecho en todos sus equipos, pero que también lo puede hacer muy bien en el lateral. Ahí le puso Hansi Flick en este inicio de temporada y su rendimiento fue muy alto.

«El FC Barcelona y el futbolista Xavi Espart han llegado a un acuerdo para la renovación de su contrato, que lo vinculará con el Club hasta el 30 de junio de 2030. En los próximos días, el Club y el jugador formalizarán este acuerdo en un acto en las oficinas del Club, que contará con la presencia del presidente del FC Barcelona, Joan Laporta. Posteriormente a la firma, Xavi Espart atenderá a los medios de comunicación», señaló el club catalán en un comunicado oficial.

«Xavi Espart, que llegó a La Masia en el verano de 2015, debutó con el primer equipo del FC Barcelona en marzo de 2026, bajo las órdenes de Hansi Flick. Lo hizo en St. James’ Park, en la ida de octavos de final de la Liga de Campeones entre el Newcastle y el conjunto culer», añade el Barcelona sobre la renovación de otra gran perla de la cantera.

«Después de participar en seis partidos durante la temporada 2025/26, comienza la 2026/27 en dinámica del primer equipo. Finalmente, el 27 de agosto, obtiene ficha del primer equipo. En el curso actual acumula cinco participaciones, en las que ha marcado un gol -el primero como culer- y ha repartido dos asistencias. En su palmarés cuenta con la Liga 2025/26», culmina el Barcelona elogiando los números de Xavi Espart en este inicio de campaña.