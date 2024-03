El Barça arregla sus problemas de morosidad con un empleado tras viralizarse su denuncia en Internet

El Barcelona ya ha pagado lo que tenía pendiente con un empleado tras hacerse viral su situación en las redes sociales. Lucas Rojo, entrenador del equipo de Valorant en la sección de esports, ha conseguido que el Barça se ponga al día con las deudas que debía cobrar desde hace cuatro meses. «Situación solventada, gracias», informaba el representante del conjunto blaugrana en esta modalidad en alza.

Y es que el entrenador español se había visto obligado a denunciar la situación de impagos con un duro comunicado en sus redes sociales. «Esta es mi situación con el Barcelona. Llevo unos cuatro meses de infierno que cada día se van expandiendo más y más y la situación se sigue agravando y hoy, he llegado al límite. En teoría hoy era la última ventana de pagos del mes, suelen hacer las transferencias el día 15 y la última semana del mes, como todas las grandes empresas. A día 29 de febrero aún no he percibido ni un euro del Barcelona, me deben 3 meses de trabajo y aún sigo esperando el dinero», rezaba.

«Es la primera vez que me pasa esto en un club de esports y sinceramente no sé cómo gestionar la situación, no sé cómo liderar al equipo, no sé cómo seguir hacia adelante, ya que cada día que pasa es más y más complicado. A priori hoy se debería haber resuelto la situación y no ha sido así, siguen sin haberme hecho el pago. Escribo este tuit porque he sacrificado horas de stream, he puesto todo mi esfuerzo en que estos 5 chavales tengan posibilidades de llegar a VCT y se me está haciendo imposible», añadía Lucas mostrando el gran infierno que estaba viviendo como entrenador del Barça en la industria de los videojuegos.

Situación solventada, gracias @FCBeSports por hacer el esfuerzo de pagar hoy. Y también a @AlxShow por toda la ayuda estos meses, sin duda el mejor agente que podía pedir. Todo resuelto, seguimos y vamos a ganar la puta liga 👊🏻 — Lucas Rojo (@LucasRojo) March 1, 2024

«No sé qué decisión tomar ni qué hacer. No quiero abandonar el equipo porque amo a este grupo y quiero que sí o sí lleguen a VCT, es lo que me he prometido a mí mismo y es lo que le he prometido a ellos, sin embargo, me encuentro en una situación en la que llevo 4 meses tirando de ahorros, sin recibir un euro porque he dejado de streamear y habiendo hecho muchos sacrificios para sacar este equipo adelante, a pesar de no recibir ni un centavo, por eso no quiero seguir, porque nadie del club ha demostrado interés por los chicos o por mí», continuba denunciando la situación.

El duro comunicado contra el Barcelona

«Nadie me ha preguntado en estos cuatro meses cómo vamos, cómo van los entrenamientos, cómo está avanzando el equipo, cómo estamos entrenando, qué estamos entrenando, nada. Un vacío absoluto en el que me siento solo, sin respaldo del club, teniendo que aguantar una situación que es completamente injusta y que no puedo solucionar, ya que no depende de mí», explicaba.

«Para aclarar lo de los tres y cuatro meses, llevamos cuatro meses trabajando, pero bueno, por cosas del destino no accedieron a pagarnos noviembre, así que solo me deben tres meses», zanjó. Finalmente, la presión ha hecho efecto y el final ha sido feliz para Lucas Rojo, que seguirá al frente de esta innovadora sección.