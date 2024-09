Bagnaia se lleva una pole de récord en Misano por delante de Martín, con Márquez séptimo

Pecco Bagnaia repite pole en el GP de Emilia-Romaña en Misano. El piloto italiano ha pulverizado su anterior tiempo de hace dos semanas en este trazado para batir el récord de la pista y arrebatarle la pole a Jorge Martín en los últimos compases de la Q2. Martinator no pudo batir a su rival por el título y saldrá segundo. Tercero fue Enea Bastianini, mientras que Marc Márquez partirá desde la séptima posición tras sufrir una caída al inicio de la sesión.

Pecco Bagnaia comenzaba mandando en la Q2 de Misano, seguido de Jorge Martín y Marc Márquez. Los tres primeros del Mundial y los tres favoritos a la pole arrancaban en cabeza tras su primera vuelta lanzada. Pero entonces apareció un invitado inesperado a la fiesta, Pedro Acosta. El Tiburón de Mazarrón venía de marcar el mejor tiempo en los libres de la mañana previos a la clasificación y se ganó el derecho a soñar con la primera fila.

Acosta salió a rueda de Márquez y no solo no se le escapó, sino que se pegó a él como una lapa y era casi una extensión de la Ducati. Tanto es así que el piloto de Gasgas batió el registro de Jorge Martín y se puso primero. Saltaba la sorpresa en Misano. Pero la alegría le duró muy poco al rookie porque Martinator venía como un rayo por detrás y pulverizó su tiempo. El líder del Mundial paró el crono en 1:30.245, un auténtico tiempazo.

Justo después llegaba la caída de Marc Márquez. El ilerdense volvía a sufrir una caída en la Q2 en Misano como sucedió hace dos semanas. Esta vez la caída se produjo a menos de 10 minutos para el final de la sesión, pero eso le condicionó mucho. Era la segunda del día porque ya había sufrido una al final de los entrenamientos libres de la mañana. El 93 salió a pista con la segunda moto para hacer una última vuelta lanzada. Pero no logró mejorar y partirá desde la tercera fila nuevamente, aunque ha ganado dos posiciones con respecto al anterior Gran Premio.

Con Márquez fuera de combate, la pelea estaba entre los dos más rápidos de la parrilla, Martín y Pecco. Bagnaia consiguió mejorar el registro del piloto del Pramac y bajó hasta el 1:30.031 para llevarse una nueva pole en Misano esta temporada. A Jorge le molestó Morbidelli en ese último intento y saldrá segundo. El rookie, Acosta, también hizo un gran tiempo. El joven piloto murciano confirmó sus buenas sensaciones y partirá quinto.

