Badosa se queda en la orilla y Selekhmeteva logra en Wimbledon su primera victoria como española

Canto de la moneda dispar para las dos tenistas nacionales en liza este martes. El cielo de Wimbledon se le nubló a Paula Boda y quedó despejado para Selekhmeteva. La primera, por aquello de estar fuera del top 100, le tocó enfrentarse de primeras contra la 26ª del mundo. Palabras mayores. Badosa entró con buen pie y estuvo 5-2 con saque a favor en el último set.

Pero le dieron el alto su tenis y su físico, algo cansada, y la inspiración de su rival. Emma Navarro remontó y se llevó el partido (6-4, 3-6, 5-7). También sonrió Selekhmeteva, que consiguió contra Kraus su primer triunfo (6-1, 7-5) como española en un cuadro principal. Las dos ganadoras precisamente se enfrentarán en la siguiente ronda.