Augusto se cae en Australia y pierde el liderato

El Mundial de Moto2 da un vuelco. Augusto Fernández se fue al suelo en el GP de Australia cuando iba tercero, mientras Ogura terminó undécimo y se coloca como nuevo líder del campeonato por 3,5 puntos de ventaja sobre el español. Aunque el mallorquín sigue dependiendo de sí mismo para ser campeón, se le ha escapado una oportunidad de oro para dar un golpe al Mundial y ser más líder. Una pena.

La victoria fue para un Alonso López que arrancó como un tiro. En apenas dos vueltas ya aventajaba al segundo en más de dos segundos. Apuró hasta la última vuelta para hacer la long lap, pero no tuvo problemas para mantener esa primera posición. En ese momento la ventaja era de 2,8 segundos y al terminarla seguía en cabeza con 1,2 sobre su perseguidor. A partir de ahí volvió a tirar con todo y enseguida tomó una distancia de casi cuatro segundos con Augusto Fernández y Pedro Acosta, segundo y tercero respectivamente.

A falta de 10 vueltas del final, Augusto se fue al suelo cuando rodaba tercero. Acosta estaba tirando con todo para escaparse y Fernández no quería dejarle marchar. En su intento de seguir el ritmo de su compañero de equipo se fue al suelo en la curva dos, lo cual suponía un cambio en el liderato pese a que Ogura era duodécimo. Por suerte, el japonés apenas recuperaba cuatro puntos y le aventaja en 2,5 puntos. Finalmente, Ogura terminó undécimo y sumó cinco puntos para ponerse líder por 3,5 puntos.

Augusto no daba crédito, no entendía lo que había pasado, por qué se había ido al suelo haciendo lo mismo que en la vuelta anterior. Además, lo tenía todo bajo control. Acosta y él estaban luchando por la segunda posición y contaban con una ventaja bastante holgada sobre Jake Dixon, cuarto clasificado en ese momento. Al final, el Tiburón de Mazarrón acabó segundo.

Con esos puntos y la posición de Ogura, que no tuvo su día, cosa poco habitual, tendría su primera bola de partido en Malasia donde le valía hacer podio para ser campeón. Desgraciadamente no será así y el mallorquín peleará por llevar la batalla a la última carrera en Valencia. Por suerte, fue el menor de los males gracias a que el nipón no tuvo su mejor día. La diferencia entre ambos es mínima y, salvo sorpresa, Cheste será juez de este campeonato tan igualado.