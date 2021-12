El Atlético tirará el domingo de todo su repertorio ofensivo para tratar de ganar en el Santiago Bernabéu al Real Madrid y volver a meterse en la lucha por la Liga. Una derrota ante los blancos dejaría a los colchoneros a 13 puntos de distancia, aunque con un partido menos, pero jamás en su historia ha podido remontarle 10 puntos a su eterno rival. Pita Mateu Lahoz, con el que el Real Madrid suma ocho triunfos consecutivos, y que ya dirigió en Valdebebas el 2-0 entre ambos equipos la pasada temporada.

El Atlético está ante la misma situación límite con la que se encontró el martes en Oporto en la Champions. O gana en el Bernabéu o le dice adiós a revalidar el título de Liga. No le vale ni el empate, porque le seguiría dejando a 10 puntos de su rival, y aunque es cierto que podría reducirlos a siete si consigue el triunfo en el partido aplazado que tiene en Granada, parece una diferencia lo suficientemente amplia como para convertir al Real Madrid en inalcanzable. Por eso Simeone irá con todo a la Castellana para tratar de sumar los tres puntos, algo que no consigue desde febrero de 2016, cuando se impuso 0-1 con gol de Griezmann.

Es cierto que las estadísticas de Simeone en el Bernabéu en Liga no son malas, pero han ido periclitando con el tiempo. Ganó tres partidos consecutivos de 2013 a 2016, empató luego otros tres de 2016 a 2019 y ahora lleva dos derrotas consecutivas, la última la pasada temporada 2-0 en un encuentro especialmente decepcionante de los rojiblancos, que nunca pudieron presentarle batalla a un rival que les abruma en las estadísticas generales: de 84 partidos jugados el Madrid ha ganado 54, por sólo 15 empates y 15 victorias rojiblancas.

Simeone ha podido finalmente recuperar a Luis Suárez, cuya lesión era menos importante de lo que se pensaba, pero no parece que el uruguayo vaya a ser titular. El magnífico estado de forma de Correa y de Cunha les sitúan por delante del pistolero, y teniendo en cuenta que Carrasco y Griezmann son fijos y que por detrás está Joao llamando a la puerta, todo hace indicar que el actual máximo goleador del equipo no será de la partida.

Y si es cierto que el entrenador tiene mucho donde escoger en ataque, no pasa lo mismo en defensa. Trippier, Savic y Vrsaljko son bajas seguras, mientras que Giménez, que ha entrenado toda la semana al margen, tiene escasísimas posibilidades de llegar a tiempo. Por suerte vuelve Felipe, que no pudo jugar por sanción en Oporto, y todo hace indicar que el francés Kondogbia repetirá como titular tras su gran partido en Do Dragao.

En definitiva, el once inicial podría ser el formado por Oblak, Llorente, Felipe, Kondogbia, Hermoso, De Paul, Koke, Lemar, Carrasco, Correa y Griezmann. A pesar de las ausencias parece una alineación lo suficientemente contundente para ganar en el Bernabéu, y a eso debe ir el Atlético si quiere seguir soñando con su duodécimo título de Liga.