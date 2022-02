Atlético de Madrid y Manchester United protagonizarán en el Metropolitano un duelo apasionante de la ida de los octavos de final de la Champions League. Ambos conjuntos, que no están viviendo su mejor curso, se miden en una eliminatoria interesantísima que se decidirá, sin duda, en Old Trafford. Además, el encuentro estará marcado por el morbo, ya que David de Gea y Cristiano Ronaldo regresan al feudo colchonero y no se espera un buen recibimiento por parte de la afición colchonera.