Una atleta sufre una posible fractura de cráneo… ¡tras ser agredida por su rival con el testigo!

Inaudito lo que ha sucedido en Estados Unidos. El mundo del atletismo alucina con lo ocurrido en una carrera de relevos de 4×200 de la Virginia High School League, competición a nivel universitario en la que una atleta agredió a su rival con el testigo en la cabeza después de haber sido adelantada en la curva anterior. El vídeo del sucio gesto se está haciendo viral en todo el mundo, y lo peor de todo es que se ha negado a pedir perdón.

La agresora golpeó con el testigo a Kaelen Tucker en la cabeza y le provocó una conmoción cerebral y una posible fractura de cráneo. Obviamente, al instante fue descalificada por ello. Por su parte, la agredida, de Brookville High School, se pronunció sobre lo ocurrido. «Todavía no puedo creerlo, estoy en shock. Todavía lo estoy procesando, todavía no creo lo que pasó», aseguró en declaraciones recogidas por ABC13. Tamarrow, la madre de la víctima, denunció públicamente que no había recibido disculpas por lo ocurrido: «Ni entrenadores. Ni atletas. Nada. Incluso si hubiera sido un accidente, que no creo que lo haya sido… nada».



Sin embargo, horas después, la cadena ABC ha informado que sí han pedido disculpas los padres de la agresora a la agredida y su familia, tratando de que poco a poco pueda olvidarse este surrealista episodio vivido en la carrera de relevos de 4×200 de la Virginia High School League.

Y es que las imágenes hablan por sí solas. Cuando la atleta agredida estaba adelantando a la otra en plena curva, quizás más cerca de lo que debía pero sin tampoco echarla de la pista, la agresora decidió dar un fuerte golpe con el testigo en la cabeza a la joven, una inaceptable agresión de la que se está hablando en Estados Unidos y también a nivel mundial.