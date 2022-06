Alexandre Pato, mítico jugador brasileño que jugó en el Villarreal o en el Milan, entre otros equipos, ha decidido abrirse en canal y sincerarse en The Players Tribune. El carioca repasas sus complicados inicios, sus lesiones, sus problemas, sus excesos durante algunos tramos de su carrera… Habla de todo ello sin filtro, algo que lo que los futbolistas no acostumbran a hacer.

«En 2010 comencé a lesionarme todo el tiempo. Perdí la confianza en mi propio cuerpo. Me asusté de lo que la gente diría de mí. Entraba al entrenamiento pensando que no podía lesionarme. Si me lastimaba, no se lo decía a nadie. Estaba recuperándome de un problema muscular, luego me torcía el tobillo y seguía jugando. El tobillo estaba hinchado como una pelota, pero no quería defraudar al equipo. Quería complacer a todos. Ese fue uno de mis defectos. La gente esperaba que marcara 30 goles por temporada, pero ni siquiera podía entrar al campo», dice.

«Querían sangre, sudor y lágrimas. Consiguieron las lágrimas bien. Pagué un alto precio», añade el brasileño, que ahora tiene 32 años: «Tal vez no me convertí en el mejor jugador del mundo. Pero, hermano, déjame decirte algo. Tengo una relación increíble con mi familia. Estoy en paz conmigo mismo. Tengo una esposa (Rebeca) a la que amo. A mi modo de ver, tengo muchos Balones de Oro. Si la vida es un juego, he ganado».

Casi le amputan un brazo

El ahora jugador de Orlando City de la MLS desgrana su calvario con las lesiones: «El médico hizo una radiografía y encontró un gran tumor. Él dijo: ‘Debe someterse a una cirugía ahora , o tendremos que amputar’. Me quedé impactado. Estuve a 24 horas de perder mi brazo izquierdo. Mi papá dijo: ‘Doctor, este es mi hijo. No sé cómo pagar por esto, pero no quiero verlo dejar de jugar’. Entonces no sé qué pasó. Tal vez el médico pensó que estaba bien. Tal vez escuchó la voz de Dios. El médico dijo:'»No te preocupes, la cirugía correrá por mi cuenta’. Te lo digo, fue un milagro. Nunca olvidaré ese nombre: Paulo Roberto Mussi. Él me dio una nueva vida».

«La recuperación fue tan dolorosa, hombre. El banco de huesos no tenía el hueso que requería mi brazo, así que tuvieron que sacar uno de mi cadera. También tenía que volver cada seis meses al hospital de Pato Branco para controles. Una vez mi brazo se había vuelto verde. Yo estaba gritando ¡¡Más inyecciones, por favor!!».

Hotel de sexo, drogas…

No todo fue fácil en su carrera. En su prueba con el Internacional de Porto Alegre acabó en un hotel de sexo porque sus padres no tenían dinero para pagar un hotel normal: «Nos registramios en un hotel sexual. Yo no tenía ni idea, era demasiado joven para entender. Creo que nuestra habitación tenía una cama pequeña, eso era todo. El hotel estaba enfrente del Beira-Rio… La gente tenía sexo mientras miraba el estadio del Internacional».

En el Milan reconoce que «fui demasiadas veces de fiesta. No tenía ganas. Vivía en un mundo de fantasía». «Luego volví al Corinthians, donde la gente estaba tratando de sacarme. Quería quedarme en Europa, así que hice algo que nunca antes había hecho. Llamé a Daniele Bonera, al que conocía del Milán y que jugaba en el Villarreal. ‘Bone, ¿crees que estarían interesados?’ Bueno, el entrenador, Marcelino, me ofreció un trato y me fui a España. ¡OPA! Yo había diseñado mi propia transferencia. Contactos. Relaciones. Así funcionaba el juego. Ese fue un punto de inflexión para mí», añade.

Y luego llegó la aventura china: «Lamentablemente, el Villarreal no funcionó, pero el Tianjin Tianhai fue una revelación. Cuando fui a China, rompí con mi novia y me mudé allí con un amigo. ¿Por qué? Para conectarme con mi yo interior. Nunca había tenido tiempo de mirar el panorama general. Ahora estaba como, Espera un minuto, ¿qué me gusta? ¿Qué me importa?».

Y después hubo una fiesta que le cambió la vida: «Seguía soltero, así que decidí disfrutar de mi libertad. Fui a Los Ángeles. Quería el mejor hotel, el mejor coche, las mejores fiestas. Terminé en este lugar donde una chica estaba aspirando cocaína junto a mí. De repente yo estaba como, ‘¿Qué estoy haciendo aquí?’. Esto no era lo que yo quería. Era un mundo vacío. Le pregunté a un amigo: ‘¿Realmente voy a pasar el resto de mi vida solo?’.

«Empecé a centrarme en la salud mental y las relaciones. Vi a un terapeuta. Aprendí a encontrar la felicidad en el trabajo duro. Todavía me estaba divirtiendo, pero estaba tratando el fútbol como un trabajo, ¿sabes? Asumí la responsabilidad de todos los aspectos de mi carrera. En Milán había pasado el primer año sin hablar italiano. En China aprendí sobre la comida y la cultura de inmediato. Incluso estaba sirviendo arroz y fideos en mi apartamento», finaliza.