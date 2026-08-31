Alcaraz se abre en canal: «Ha sido un día difícil porque estaba muy nervioso, pero he disfrutado y no he tenido dolor»

Alcaraz lo retoma donde lo dejó, instalado en la victoria. Porque sí, el día que se lesionó, también venció a Virtanen incluso con la muñeca magullada. Ahora vence igual, como si nada hubiera cambiado en estos 129 días que ha estado inactivo por lesión. Su muñeca dijo basta y comenzó una batalla contra el tiempo. Un viaje con aterrizaje en Nueva York, donde ha pasado por encima de Safiullin (6-4, 6-4, 6-4) como si el tiempo no hubiera pasado. Derecha por aquí, dejada por allá y triunfo al bolsillo. Alcaraz it’s back.

«Ha sido un día difícil para mí, para ser honesto. Estaba realmente nervioso, pero quería competir de nuevo. Lo que quiero hacer es disfrutar dentro de la pista y sentir la energía de la gente y la competición. Quiero disfrutar. No me pongo el objetivo en la siguiente ronda o en la final. Me he sentido bien, sin dolor, como se ha visto desde fuera. Me he sentido muy bien en todo. Todavía tengo que tomar alguna precaución», inició Alcaraz en rueda de prensa.

El murciano se sinceró sobre sus sensaciones después de más de cuatro meses sin competir. «Un Grand Slam demanda mucho físicamente y no es fácil lidiar con los nervios extra al ser el primer partido después de tanto tiempo. Durante el partido dudaba si iba a aguantar bien físicamente. Son dudas que pasan después de haberme perdido los dos últimos Grand Slam. El último que jugué fue en enero. El cuerpo se acostumbra a no jugar cinco sets y pensaba eso, si iba a guantear o no. Estoy contento de haber podido mantener un buen nivel físico y mental», añadió.

Todavía necesita volver a coger ritmo de competición. «Eso es lo más importante. He jugado a buen nivel de tenis y poco a poco voy reencontrándome con el simple hecho de saber cómo lidiar en cierto momento con la presión y tener el control del ritmo adecuado para poder jugar puntos largos uno tras otro. Eso es lo que vamos a ir cogiendo y me hará aumentar el nivel de tenis. Ha sido un muy buen partido. Teníamos claro que hoy era saltar a pista a disfrutar y hacer lo mejor para ganar y estar fuerte mentalmente», explicó.