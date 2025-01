Aitana Bonmatí y Alexia Putellas críticas con llevar la Supercopa a Arabia Saudí: «No me sentiría cómoda»

Alexia Putellas y Aitana Bonmatí se han pronunciado sobre la posibilidad de que la Supercopa de España femenina se traslade también a Arabia Saudí. Las dobles ganadoras del Balón de Oro han hablado claro, haciendo una crítica sobre que los derechos de la mujer en el país, pero abriendo la puerta a que se celebre allí. Ambas han criticado la posibilidad, aunque Alexia ha dejado la puerta abierta a irse, por una cuestión económica. Más dura ha sido Aitana: «Si la situación no mejora, no me sentiría cómoda yendo allí».

«La Supercopa masculina ya está y creo que también se celebra allí el baloncesto, la Fórmula 1, el tenis… Empiezo a tener la sensación de que esto de pelear sólo es un tema de mujeres. Creo que aquí o vamos todos juntos o no vamos», ha señalado Putellas.

La internacional española ha señalado también que es el «momento de replantear muchas cosas», sobre la posibilidad de que la Supercopa de España femenina se traslade a Arabia Saudí. «Ahora no puedo decir ni que sí ni que no porque sólo es una hipótesis, o al menos yo no tengo información real», ha señalado.

Alexia ha querido hacer hincapié en la situación de las mujeres en el país saudí y a las reivindicaciones sobre los derechos de las mismas: «Tengo la sensación y empiezo a pensar que estas reclamaciones que se hacen sólo es un tema de mujeres. O vamos todos juntos o no vamos todos juntos. Si peleamos, todos juntos. Si no, tengo la sensación de que la que siempre sale perjudicada es la mujer».

«Si se va allí sería por un tema evidentemente económico. Entonces, si no vas, sales perjudicada sin ese ingreso. Es mucho más difícil crecer sin ese ingreso y luego tienes que soportar el ‘no generas’, pero si lo generas, no puedes ir porque eres mujer», sentenció.

Aitana, muy crítica con Arabia Saudí

Aitana Bonmatí ha sido más que crítica con la situación de las mujeres en Arabia Saudí y ha rechazado la idea de ir a disputar allí la Supercopa. «Arabia es un país que a día de hoy tiene mucho (camino) por recorrer a nivel de igualdad entre hombres y mujeres. Aquí también, en todo el mundo también, pero centrándome en Arabia, creo que si eso no mejora, yo no me sentiría cómoda yendo a jugar ahí», ha destacado.

La catalana ha hecho también una crítica a la Federación, diciendo que el producto no se cuida en nuestro país: «En primer lugar se tiene que tratar bien el producto en casa. No se ha conseguido». «Normalmente, cuando se juega la Supercopa sabemos la fecha y la sede con muy poca antelación, no hay posibilidad para las aficiones de desplazarse», ha proseguido.

También ha hecho una crítica a que las dos últimas ediciones de la Supercopa se hayan celebrado «casualmente» en la Comunidad de Madrid, cuando Leganés ha sido una de las únicas ciudades que se ha ofrecido a albergar la Supercopa en los dos últimos años: «Es un poco injusto porque no es en una sede más neutral a la que todo el mundo se tenga que desplazar, con lo que eso implica en los gastos para el club».