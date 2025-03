La agridulce hoja de ruta de Alcaraz

Carlos Alcaraz zozobró contra Draper. Fue un saco de nervios, especialmente en un primer set muy deficiente, tal vez el que más de toda su carrera, y no pudo revertir el rumbo del partido. Claudicó ante un aplicado tenista británico (1-6, 6-0 y 4-6) que posteriormente se impuso a Rune en la final y conquistó Indian Wells. El mayor peligro de Alcaraz fue el propio Alcaraz.

Tiende a zambullirse en desconexiones transitorias que le acaban costando partidos. Rara vez le sucede en Indian Wells, su coto privado de caza, aunque ante Draper le sucedió desde el inicio y se extendió al final del partido, con un único paréntesis en el ecuador que no fue suficiente para evitar la derrota. Los tres sets del partido no tuvieron relación alguna entre sí.

El primero dominado por Draper, el segundo avasallado por Alcaraz y el definitivo igualado. En Indian Wells se confirmó que el cambio de planificación del murciano no ha terminado de ser lo productiva que se esperaba. Al contrario que en las temporadas anteriores, Carlitos declinó la posibilidad de acudir a torneos de tierra batida y priorizó los de pista dura.

Alcaraz ha pasado de hacer las maletas y cruzar el charco para competir en Buenos Aires y Río de Janeiro -ambos disputados en arcilla-, a viajar a Róterdam y Doha, los dos de superficie rápida. La elección la tomó para adaptarse a la pista que predomina en el circuito y, de paso, poder pasar más tiempo con la familia.

Alcaraz es una persona familiar, que siente nostalgia cuando está imbuido en el cargado circuito tenístico. Su apuesta por los torneo de pista dura se ha quedado a medio camino del éxito. Se alzó en Róterdam con el trofeo, su primer título indoor de siempre, pero las sensaciones han ido mutando a raíz de aquel torneo.

Antes había sucumbido en cuartos de final del Open de Australia contra Djokovic y después, Lehecka reprodujo sus dudas al eliminarlo en idéntica ronda del ATP 500 de Doha. Con intenciones de revertir el rumbo aterrizó en Indian Wells, donde se había impuesto en las dos anteriores ediciones, pero volvió a desconectarse durante el partido y claudicó contra el mencionado Draper.

«Quería ganar mi tercer título seguido en Indian Wells, pero no puedo pretender ganar todos los partidos. Estoy molesto conmigo mismo, por la manera en la que afronté el partido, por la manera en la que me sentí todo el día, por el hecho de que no pude relajarme. Esa es la mayor sensación de decepción que siento. Probablemente jugué uno de los peores sets de toda mi carrera, el primer set. Pero soy una persona que aprende de sus errores», dijo Alcaraz.