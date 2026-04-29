El agravio comparativo entre la sanción a Isi Palazón y Andrada

El Comité de Disciplina de la RFEF ha hecho públicos este miércoles dos castigos disciplinarios que han dejado fuera para toda la temporada a los futbolistas que los han recibido. El más sonado ha sido el de Esteban Andrada, portero del Real Zaragoza, que ha sido sancionado con 13 partidos por propinar un puñetazo a Jorge Pulido, capitán de la SD Huesca. El que tampoco volverá a vestir la camiseta de su equipo esta temporada, el Rayo Vallecano en este caso, es Isi Palazón. El jugador de ‘La Franja’ se perderá siete encuentros por tres supuestos diferentes.

El debate se ha formado en torno a las notables diferencias entre los hechos cometidos por Andrada en el derbi aragonés de Segunda División y la actuación de Isi Palazón en el duelo ante la Real Sociedad, correspondiente a la jornada 32 de Liga. El atacante rayista ha recibido un partido de sanción por acumulación de amonestaciones, dos por protestas al árbitro y cuatro por referirse al colegiado como «sinvergüenza», según recogió Guzmán Mansilla en el acta del encuentro. En total, Isi se perderá siete encuentros, más de la mitad que la sanción a Esteban Andrada por su brutal puñetazo a Jorge Pulido.

En plena pelea por evitar el descenso, el Rayo Vallecano pierde a uno de sus jugadores insignia para lo que resta de temporada, a lo que hay que añadir dos jornadas más de la próxima campaña; ya sea en Primera o en Segunda División. El cuadro de Vallecas presentó un recurso al Comité de Disciplina de la RFEF contra cuatro acciones castigadas por Guzmán Mansilla, entre ellas la cartulina amarilla a Isi y su posterior expulsión. El equipo rayista sostiene que el futbolista utilizó «la expresión genérica ‘esto es una vergüenza’». El recurso al completo ha sido desestimado y, por tanto, se mantienen todas las sanciones.

El Rayo, contra la RFEF por la sanción a Isi

El club ya apuntó en esta dirección tras el encuentro, en palabras de su presidente, Raúl Martín Presa. El mandatario del Rayo Vallecano señaló que el futbolista mantuvo que no se refirió en esos términos al colegiado del encuentro. «Todo el mundo me garantiza que no le ha dicho lo que viene en el acta. Con el ruido ambiente dudo mucho que lo haya podido oír a esa distancia. Él me jura que no ha insultado al árbitro y me lo confirma el resto del banquillo», desveló después del empate entre Rayo Vallecano y Real Sociedad.

La desproporción entre el castigo recibido por Isi Palazón y Esteban Andrada también cuenta con otro ejemplo dentro de la misma jornada. Dani Jiménez, portero de la SD Huesca, también golpeó a Andrada en la nuca en los minutos finales del derbi aragonés de Segunda División. No lo hizo con la misma intensidad, pero la acción sí fue considerada como una agresión. Su sanción ha sido de cuatro encuentros, la misma que Isi por sus palabras al árbitro Guzmán Mansilla.