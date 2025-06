39 años y como el buen vino: estos fueron los números que dieron el MVP a Sergio Ramos contra el Inter

Sergio Ramos no se cansa de ser leyenda. Con 39 años, el andaluz lideró a los Rayados de Monterrey en un emocionante empate a uno contra el Inter de Milán en el Mundial de Clubes. El ex central del Real Madrid fue el gran protagonista del encuentro disputado en el Rose Bowl de Pasadena. Marcó su gol número 74 de cabeza, una hazaña impresionante para cualquier jugador, pero aún más para un zaguero. Al final del partido, el defensa se alzó con el MVP del encuentro.

El encuentro no pecó de intensidad, sobre todo en los primeros instantes. Pero Sergio Ramos iba a dejar su huella cueste lo que cueste. El capitán de Rayados no vino para perder, y lo iba a demostrar pasado el ecuador de la primera parte. Al minuto 25, tras un córner ejecutado por Óliver Torres, el zaguero se anticipó a la defensa italiana y, con un ‘saltito’ de los suyos, como aquel de la Décima, conectó un cabezazo que se coló en la portería de Sommer.

Un gol que hizo estallar a la afición mexicana desplazada en masas a Pasadena y que puso caras largas en el cuadro nerazzurro. Nadie se esperaba a que Rayados de Monterrey plante cara al subcampeón de la Champions League. Pero, con Sergio Ramos en la plantilla y como capitán, la derrota no es viable. «Queríamos competirles de tú a tú». El único leitmotiv posible es el de «ganar».

La actuación de Sergio Ramos no se limitó al gol. Durante los 90 minutos, el capitán de Rayados fue un muro infranqueable: completó el 91% de sus pases (31 de 34), realizó 11 despejes, ganó 4 de 5 duelos aéreos, recuperó 4 balones y bloqueó 2 tiros, todo esto sin cometer una sola falta. Claro MVP. Su liderazgo se notó en cada jugada, ordenando a la defensa y transmitiendo seguridad a sus compañeros ante la presión constante del ataque del Inter, que finalmente pudo poner tablas en el minuto 42, cuando Lautaro Martínez encontró la red tras aprovechar un balón parado en una jugada ensayada.

Una buena forma de arrancar el @FIFACWC. Empate de mucho mérito gracias al gran trabajo en equipo. Muy contento de estrenarme con un gol en esta competición. 🍳 ¡Vamos a por más!

A good way to start the FIFA Club World Cup. An important point & great teamwork! Very happy to… pic.twitter.com/gLhFCmliMG

— Sergio Ramos (@SergioRamos) June 18, 2025