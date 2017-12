La Premier League sigue arrasando con su fútbol por Navidad

La discusión siempre está sobre la mesa. ¿Fútbol en Navidad, sí o no? En España, LaLiga lo tiene claro. Se trata de unas fechas muy especiales y entrañables que se pasan en familia y, por tanto, la vorágine del deporte rey debe tomarse un respiro. Ese mismo argumento, el de la familia, es el que utiliza la Premier League para no parar su campeonato durante estas fechas. Piensan que el espectáculo está creado para que padres e hijos, que disponen de más tiempo libre estos días por las vacaciones, acudan a los recintos deportivos a disfrutar del balompié. Y la verdad que realidad no les da la espalda.

El recién terminado Boxing Day (26 de diciembre y llamado así por una tradición medieval, donde los nobles entregaban cestas o cajas de Navidad con comida a los siervos) ha sido todo un éxito. Una vez más. Cada año, por estas fechas, Inglaterra se enfunda sus mejores galas futbolísticas para disfrutar de un día marcado en rojo en el calendario por parte de los hinchas. En el caso de este 2017, las cifras no engañan. Un total de 305.191 espectadores acudieron a ver ‘in situ’ los duelos programados para esta jornada, lo que ha supuesto una media de 38.148 personas en cada estadio. Y el dato más revelador: un 93% de promedio de ocupación de las gradas.

El ambiente es diferente al de cualquier otro partido de la competición. La Premier lo sabe y quiere seguir correspondiendo a esta mítica tradición. Y todos sabemos que Reino Unido e Inglaterra son mucho de tradiciones. La duda asalta cuando queremos trasladar este modelo a otros países, como el nuestro. ¿Funcionaría una especie de Boxing Day en España? Hay opiniones para todos los gustos. Están quienes piensan que el fútbol no debe parar en Navidad, y están los que incluso se quejan de que el fin de semana de Reyes, 6 y 7 de enero, haya fútbol, fundamentalmente el sábado.

LaLiga, por ahora, no está por la labor de modificar nuestra tradición de descansar en Nochebuena y Navidad. En esa ardua pelea con la Premier por ser la mejor liga del mundo y la más mediática, quién sabe si puede haber marcha atrás al respecto, pero de momento Javier Tebas y su equipo de trabajo se muestran firmes. Una cosa es la Premier y sus peculiaridades y otra LaLiga y las suyas.

Ahora bien, de lo que no hay duda es que el público inglés disfruta con este día tan especial. Los que no sabemos si lo disfrutan tanto son los futbolistas. No es la primera vez que se escucha alguna voz altisonante dejando caer la propensión a las lesiones por culpa de la acumulación de partidos en estos días. Eso sí, como profesionales no les queda otra opción que aceptar y, además, son conscientes de la labor social que generan. De momento, la Navidad futbolística seguirá siendo inglesa. En España, nos tomaremos una ‘Copa’ en la semana de Reyes.