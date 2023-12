Estos móviles que tienes en casa te van a salvar el mes, sin quizás saberlo tú, valen un dineral y pueden darte unos ingresos extra de lo más apetecibles en estos días. Vas a poder cobrar una buena cantidad de dinero si has sido previsor o si eres de lo que no tira nada de nada. La tecnología avanza a gran velocidad, de esos primeros móviles de los 90, hasta la actualidad, han pasado 30 años en los que han ido ganando peso. Los coleccionistas o los nostálgicos, pagan fortunas, por ese teléfono que fue su primer móvil.

Estos son los móviles que tienes en casa y te salvan el mes

Si hay algo que hemos aprendido estos últimos años, ha sido en ganar una buena cantidad de dinero vendiendo aquello que no necesitamos. Nos puede ayudar a ir de vacaciones si no dudamos en ser constantes e ir deshaciéndonos de lo que no necesitamos. Una actitud, la del reciclaje, pero puede darnos una alegría en forma de reliquia tecnológica.

Vivimos una transición, desde la época en la que estamos pendientes de los demás, a la que estamos pendiente del teléfono. Ese mundo digital que ha dado grandes sorpresas a una humanidad que se ha lanzado por completo a hacer las cosas a distancia. Hablar con amigos o familiares con las aplicaciones y estar muy pendiente de lo que pasa en un mundo online y no en uno físico.

El teléfono nos acompaña desde hace décadas y mucho han cambiado desde que empezamos a sentir la aparente ‘libertad’ de que podríamos comunicarnos con el mundo desde cualquier parte. La transformación de estos teléfonos, en definitiva, el uso ha acabado siendo muy distinto de aquellos inicios.

Busca en tu casa estos móviles valen una pequeña fortuna

Los Apple siguen siendo un objeto de deseo difícil de dejar escapar, ya en sus inicios, son uno de los teléfonos más vendidos y buscados. El primer modelo de iPhone que se creó en el año 2007, se vendió por 40.000 euros. Es poco probable que lo tengamos ya que por aquel entonces la marca no era tan popular en España.

Si lo encuentras en casa, será mejor que te prepares para forrarte, como si te hubiera tocado la lotería con la ayuda de un tipo de teléfono que se ha convertido rápidamente en el objeto de deseo del mundo. Por suerte, no es el único teléfono que vale una fortuna, hay otros que se venden por unas cantidades más modestas, pero igualmente nos darán más de una alegría.

Motorola 8000X (1983), es uno de los primeros teléfonos que se vendieron al gran público. Se puede llegar a vender por cifras superiores a los 4.000 euros, aunque es poco probable que lo tengamos en casa.

Motorola Aura R1 (2008) este es uno de los clásicos, que en su día hacía la competencia a los iPhone, su precio para coleccionistas puede superar los 1.000 euros en el mercado de segunda mano. Era un teléfono llamativo que gustaba por su diseño.

Nokia 8800 (2005), este teléfono lo tuvimos en nuestras manos o lo vimos en acción, actualmente se pagan hasta 400 euros por revenderlo. No era de los baratos, pero estaba en la lista de deseos de medio mundo.

Estos modelos ya son historia, pero consiguieron romper un poco con la tendencia actual. Por aquellos días el teléfono tenía un uso muy distinto que, en la actualidad, servía para llamar y poco más. Recupera alguna de estas joyas y consigue un buen pellizco sin quizás esperarlo.