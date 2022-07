El truco que no esperabas para que picar apio sea algo fácil

Cuando escuchas la palabra «superalimento», lo primero que te viene a la mente probablemente no sea el apio. Pero lo cierto es que esta verdura contiene un 95 % por agua y aunque puedas pensar que no es un dato demasiado importante cuando se trata de salud (que sí lo es), la Universidad de Michigan hizo un estudio en el que ha explicado que solo una taza de apio picado contiene 30 mcg de vitamina K. Sin embargo, picarlo puede ser para muchas personas un suplicio o algo bastante cansado si no se dispone de una herramienta eléctrica que lo haga por nosotros. Por suerte podemos explicaros un truco que consiste en cortarlo de una determinada manera y que os servirá para picar apio luego en cuestión de segundos.

Truco para picar el apio de forma fácil

A pesar de estar compuesto de agua y nutrientes, el apio todavía tiene un sabor ligeramente dulce a hierba reconocible y agrega una dimensión de textura a un plato sin imponer un sabor fuerte. . O bien, los fanáticos acérrimos de esta verdura pueden incluso tomarla como el ingrediente estrella con una simple sopa o crema de apio.

Con todas estas ventajas, todavía hay una desventaja en esta verdura: puede ser un «suplicio» a la hora de picarlo pero lo cierto es que la mayoría de los platos que usan apio requieren que los trozos de este sean pequeños, lo que puede ser muy tedioso y llevar mucho tiempo. Afortunadamente, el usuario de TikTok @madewithlau compartió un consejo inesperado que hace que cortar apio sea aún más fácil. Aquí está cómo hacerlo.

Para acelerar el proceso de picado de tu apio, @madewithlau sugiere a través de TikTok colocar los tallos de apio lavados en una bolsa limpia, o puedes utilizar la bolsa que te hayan dado cuando fuiste a comprar el apio y otras verduras. Luego, usando una pequeña tabla de madera (que puede ser una pala de madera que tengas para remover ingredienes), golpea el apio con firmeza y repetidamente a lo largo del tallo. Al hacer esto, explica el usuario de TikTok, las fibras del apio se rompen, lo que compromete la integridad estructural de la verdura y facilita el picado.

A partir de ahí, continúa y corte el apio en dados, como de costumbre, con un cuchillo de cocina grande y así podrás picarlo de forma fácil y sin que tardes mucho. Para obtener mejores resultados, es recomendable utilizar tallos firmes y crujientesen lugar de los que han comenzado a ablandarse para que las fibras se rompan con un chasquido definitivo.