El truco para copiar en los exámenes de un profesor que se ha hecho viral: no darás crédito

Los estudiantes siempre han buscado formas ingeniosas de copiar en los exámenes, desde las clásicas chuletas escritas en papel hasta las más sofisticadas como el uso de auriculares o las calculadoras programables. Sin embargo, hay un truco que ha superado todos los límites y que ha dejado boquiabierto a un profesor que lo ha compartido en TikTok. Toma nota, porque te mostramos a continuación, el truco para copiar en los exámenes de un profesor que se ha hecho viral y con el que no darás crédito.

El truco para copiar en los exámenes de un profesor que es viral

Muchas veces se han popularizado métodos para copiar los exámenes como la famosa «chuleta» dentro del bolígrafo transparente, o también colocar un papel con los datos que necesitamos dentro del estuche o debajo de la funda del móvil. Pero el truco entre los trucos para copiar lo ha dado a conocer Álvaro, un profesor tiktoker conocido como @alvaropatoon, que tiene más de 420.000 seguidores en la red social. El joven imparte clases de Educación Primaria en el CEIP Santa Cruz de California, en Santa Cruz de Tenerife, y suele subir vídeos divertidos sobre su experiencia docente.

En uno de sus últimos vídeos, Álvaro muestra lo que él mismo califica como «otro nivel de chuleta». Según explica, fue un alumno quien le enseñó este truco, que consiste en usar el móvil como si fuera un estuche. El alumno coloca el móvil dentro del estuche con una imagen de unos rotuladores, De este modo, puede tener el estuche como si estuviera abierto, pero luego si desliza la imagen la puede cambiar por otra imagen en el que está anotado todo para copiar.

«Me he quedado sin palabras», dice Álvaro al inicio del vídeo, que ya tiene casi 700.000 reproducciones y 300 comentarios. «Podéis ver un estuche normal y corriente, ¿verdad? Pues atención, porque no es así», dice mientras desliza el dedo y muestra las chuletas. «Madre mía, no se nota nada, estamos completamente locos», concluye el profesor.

El vídeo ha generado todo tipo de reacciones entre los usuarios de TikTok. Algunos critican que los estuches no deberían estar permitidos en los exámenes, y otros recuerdan otros métodos que usaban para copiar, como escribirse en los muslos o en los pañuelos de papel. También hay quien bromea con que Álvaro ha dado ideas a los estudiantes, y el propio profesor aclara que su alumno lo había visto ya en YouTube.