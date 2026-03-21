Todo el mundo lleva lentejas envueltas en papel de aluminio en su cartera: es clave para atraer el dinero, según el Feng Shui

Dentro de las prácticas del Feng Shui, las lentejas tienen un especial simbolismo, sobre todo cuando se llevan envueltas en papel de aluminio en la cartera. Este alimento, asociado desde hace siglos con el crecimiento y la prosperidad, se utiliza en aquellos rituales dirigidos a atraer bienestar económico. En este contexto, el Feng Shui sostiene que las lentejas ayudan a reforzar ciertas intenciones relacionadas con la multiplicación del dinero, razón por la cual funcionan como símbolo de abundancia. Asimismo, se cree que ayudan a evitar gastos imprevistos y a acompañar en momentos importantes tanto en la vida personal como profesional.

Pero, ¿por qué envueltas en papel de aluminio? La razón es muy simple: es una forma de «proteger» lo que simbolizan las lentejas, preservando su carga energética y aislándolas de las influencias externas. Cabe señalar que hay determinados momentos en los que este amuleto cobra especial relevancia, como el inicio de un nuevo proyecto o el reencuentro con una persona del pesado. Sin embargo, no es suficiente con llevar las lentejas envueltas en papel de aluminio; para que realmente funcionen es esencial que la cartera esté ordenada y en perfecto estado.

Simbolismo de las lentejas en el Feng Shui

El Feng Shui es una disciplina oriental basada en el flujo de energía con más de 3.000 años de antigüedad. Busca armonizar el entorno para mejorar la vida de las personas, fomentando la salud, el bienestar y la prosperidad. Con base en esta disciplina, algunos objetos influyen (positiva o negativamente) en el «chi», especialmente aquellos que nos acompañan en cada paso que damos en el camino de la vida. Uno de ellos son las lentejas, tradicionalmente asociadas a la abundancia en distintas culturas. Según el Feng Shui, las lentejas envueltas en papel de aluminio en la cartera pueden ayudar a fortalecer las aspiraciones económicas, aunque para ello es fundamental tener clara la intención y ser conscientes de su verdadero significado.

Según esta disciplina, envolver unas lentejas en papel de aluminio es un gesto simple en apariencia, pero grande en significado para atraer dinero y oportunidades económicas. Al ser consideradas un símbolo de prosperidad y abundancia, hay quienes llevan consigo este amuleto en momentos clave a nivel personal y profesional, como podría ser una reunión de trabajo o una visita al banco.

Elige un puñado de lentejas enteras y en buen estado. Es importante que estén limpias y secas para que su energía sea positiva. Corta un trozo de papel de aluminio suficiente para envolver las lentejas completamente. Coloca las lentejas en el centro del trozo de aluminio. Envuelve las lentejas cuidadosamente, asegurándote de que queden bien cubiertas y selladas dentro del aluminio. Puedes doblar los bordes varias veces para que queden firmes. Si quieres aumentar el poder del ritual, ata una cinta o hilo rojo alrededor del paquete. Antes de colocar el paquete en la cartera, tómalo entre tus manos y concéntrate en tu intención. Repite en voz alta: «La riqueza y la abundancia fluyen hacia mí con facilidad. Cada oportunidad me acerca a la prosperidad. Mi cartera, mi hogar y mi vida se llenan de energía positiva. Atraigo dinero, oportunidades y éxito constante. Estoy abierto a recibir todo lo bueno que merezco sin esfuerzo ni límite». Finalmente, coloca el paquete de lentejas envuelto en aluminio dentro de la cartera, preferiblemente en un compartimento donde guardes dinero o recibos.

El interés por este tipo de prácticas muestra cómo elementos cotidianos pueden adquirir significados dentro de disciplinas como el Feng Shui. Estas prácticas forman parte de una serie de creencias culturales donde el valor principal radica en la intención personal.

Evita estos tres elementos en tu hogar

«Tres cosas en tu hogar están devorando tu riqueza en silencio, y es momento de solucionarlo. No es que gastes demasiado, sino que tu espacio está drenando tu energía de prosperidad sin que te des cuenta. Primero, los relojes estropeados: un reloj marca el paso del tiempo y la abundancia, y si está roto y sigue colgado en la pared, tu buena suerte se estanca; debes repararlo o retirarlo cuanto antes.

Segundo, los platos y cuencos rotos: los cuencos representan tu riqueza y los platos, tu carrera profesional; seguir usándolos es como intentar guardar agua en un vaso roto, así que envuélvelos primero en un paño rojo para liberar la energía bloqueada. Tercero, botellas y cajas vacías, que parecen inofensivas pero atraen el vacío; cuantas más guardas, más vacío queda tu bolsillo. La suerte en el amor y en la vida también se desordena, porque el feng shui no miente: cuando hay fugas en tu hogar, también las hay en tu economía. Límpialos ahora mismo y devuelve la abundancia a donde pertenece».