La reflexión de Don Quijote (1615): «La libertad es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra»

El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha es la obra cumbre de la literatura española, siendo uno de los libros más traducidos y editados de la historia. Escrito redactado por el célebre Miguel de Cervantes, guarda en sus páginas rememorables capítulos de la historia de un hidalgo y sus aventuras que nos dejan múltiples aprendizajes.

Esta famosa cita que repasamos hoy pertenece al capítulo LVIII de la segunda parte de la novela. Don Quijote pronuncia las siguientes palabras justo después de abandonar el castillo de los duques, recuperando su independencia: «La libertad es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra».

Significado de la cita

La cita encierra un profundo significado relacionado con la filosofía de vida sobre el valor de la autonomía personal.

Ninguna riqueza física se puede comprar con ser dueño de uno mismo; se centra en la inferioridad de lo material. Según nuestro hidalgo, la vida se define como un regalo, como una bendición suprema, elevándola por encima de cualquier ley humana. Los bienes materiales pierden todo su valor en el momento en que no gozas de libertad. Cualquier posesión sin libertad pierde todo su valor y disfrute.

En este capítulo se habla de la dependencia que genera vivir de los favores a poderosos, lo que termina degenerando en una forma de esclavitud. La comodidad tiene un precio; don Quijote era un hidalgo, es decir, un miembro de la nobleza pero pobre. Los lujos de la alta sociedad a menudo exigen callar la propia verdad. El reflejo de nuestro protagonista es el del hambre y la pobreza, pero siendo una persona también totalmente libre.

Una de las enseñanzas de este capítulo, sobre todo tras la liberación de Quijote, es que la libertad exige valentía para defenderla frente a las adversidades. Cervantes nos pretende mostrar que la libertad es el tesoro más grande porque no se puede comprar con dinero. Ser valiente significa preferir pasar dificultades o riesgos antes que obedecer a otros por comodidad o miedo. Don Quijote añade en este mismo pasaje que por la libertad «se puede y se ve aventurar la vida».