La sorprendente y exótica especie de pez que tiene dentadura humana

En el mundo existen casi 28.000 especies de peces, pero ninguna tan peculiar como el pez con dentadura humana que ha hallado un niño de once años mientras pescaba en Oklahoma (Estados Unidos). Cuando el pequeño sacó al pez del agua, se dio cuenta de que era muy diferente a los peces que acostumbraba a atrapar. Y es que, tenía dientes con una apariencia muy similar a los de una persona.

Las autoridades advierten de lo peligroso que e deshacerse de los animales exóticos dejándolos en la naturaleza. El hecho de abandonar a un animal a su suerte ya es de por sí repulsivo, pero si además es en un ecosistema distinto, puede constituir un delito contra la seguridad pública y poner en serio riesgo la biodiversidad.

Nada más verlo, gritó asustado llamando a su padre. En un principio creía que se trataba de una piraña, aunque su madre rápidamente se dio cuenta de que era otra especie. «Me sorprendió lo grande que era y, por supuesto, que tuviera dientes de humano. Hicimos fotos. No paraba de reír de la emoción», explica.

Las autoridades han descubierto que es un pacú, un pez originario de América del Sur y es pariente cercano de la piraña. Esta especie puede alcanzar el metro y medio de largo y pesar hasta 45 kilos en la edad adulta. Es una especie muy invasiva, así que el resto del ecosistema estaba en grave peligro.

«El pacú no es autóctono de Oklahoma y puede convertirse en una especie invasora. Cuando se introducen peces o fauna no autóctonos en un hábitat, crean competencia con las especies autóctonas», asegura el Departamento de Conservación de la Fauna de Oklahoma, según recoge el diario ’20minutos’.

These fish don’t belong in U.S. waters. Pacu is a common name applied to several genera of freshwater fish found in South America. Some species of pacu are popular in the pet trade. They are related to piranhas, but pacus get much bigger. #FantasticFreshwater #InvasiveSpecies 1/ https://t.co/iSPFSl0Pzi

— Global Center for Species Survival (@ProtectSpecies) July 18, 2023