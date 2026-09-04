Poner una hoja de laurel en la funda del móvil: para qué sirve y por qué lo recomiendan los expertos

A simple vista puede parecer que el laurel sólo sirve para utilizarlo en recetas de cocina y poder aportar sabor a los guisos. Sin embargo, tiene una gran cantidad de beneficios fuera del mundo culinario que mucha gente desconoce, como los que tiene el poner una hoja de laurel en la funda del teléfono, utilizado ya por muchas personas.

Una tendencia que se ha vuelto viral en los últimos días en redes sociales y que ha generado que miles de personas comiencen a llevar esta hoja en la parte trasera de su teléfono. Comúnmente, en este lugar se suele llevar el DNI, la foto de algún ser querido o dinero en efectivo, y ahora laurel.

Una hoja que está considerada como un amuleto

La hoja de este árbol es considerada por muchas personas como un amuleto que atrae a la buena suerte, y tiene un significado especial, ya que se afirma que atrae prosperidad, da pie a nuevas oportunidades y sirve como recordatorio de metas personales y profesionales. Asimismo, refuerza la moral de aquellas personas que lo portan consigo, atrayendo el éxito a sus vidas.

La razón por la que recomiendan llevarlo en la funda del teléfono es porque este dispositivo es el objeto que más utilizamos a lo largo del día y que concentra vínculos sociales, laborales y oportunidades en un mismo lugar. Por lo tanto, colocar una hoja de laurel entre el teléfono y la funda hace que esté siempre presente y funcione como recordatorio de metas.

Una tendencia presente desde hace siglos

Durante siglos, el laurel ha estado asociado a la atracción de la buena suerte y es sinónimo de éxito. En la Antigua Grecia y Roma era habitual utilizarlo para coronar a atletas, poetas y generales del ejército. Su simbología ha trascendido el paso del tiempo a través de las prácticas populares y hoy en día se asocia con la protección, los buenos deseos y metas cumplidas.

Todavía no se ha demostrado, desde el punto de vista científico, que este objeto guarde una relación directa con la suerte, el éxito o la riqueza. Sin embargo, los expertos en psicología aseguran que el hecho de simplemente verlo cerca puede mejorar la motivación, reducir la ansiedad y ordenar prioridades.