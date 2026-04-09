Si tienes alguno de los apellidos de esta lista tienes antepasados del Imperio Romano y está confirmado

Existen numerosos apellidos que creemos que son de origen español, pero en realidad provienen del Imperio Romano. Esto se debe a que los romanos estuvieron en la Península Ibérica durante más de 600 años e impusieron su administración, leyes, lengua (el latín), cultura, arquitectura y religión, dejando una herencia profunda que todavía se refleja en España.

Por ejemplo, el apellido García tiene un origen prerromano. Además, a nivel nacional hay muchos apellidos frecuentes que terminan en «-ez», como Fernández, López, Sánchez, entre otros, que también tienen raíces en el Imperio Romano. Esta terminación tiene un carácter patronímico, lo que significa que originalmente se utilizaba para indicar «hijo de». Mientras, Rossi es un apellido que hace referencia al cabello «pelirrojo», derivando del latín tardío Russus o Rubeus, que con el tiempo se tradujo como «rojo». De acuerdo con el INE, hay 2.049 personas que llevan este apellido como primero y 1.222 como segundo.

Apellidos que tienen su origen en el Imperio Romano

El sistema de identificación en la Antigua Roma se basaba en la llamada «tria nomina», una estructura compuesta por tres elementos principales:

«Praenomen» : correspondía al nombre personal o de pila, utilizado para distinguir a un individuo dentro de su familia más cercana. Sería el equivalente a nuestro nombre propio actual. Cabe destacar que existía un número bastante reducido de «praenomina», y por ello era habitual que se abreviaran en inscripciones y documentos oficiales.

: correspondía al nombre personal o de pila, utilizado para distinguir a un individuo dentro de su familia más cercana. Sería el equivalente a nuestro nombre propio actual. Cabe destacar que existía un número bastante reducido de «praenomina», y por ello era habitual que se abreviaran en inscripciones y documentos oficiales. «Nomen» : indicaba la «gens» o clan al que pertenecía la persona. Este elemento era fundamental, ya que identificaba la pertenencia a una familia extensa y cumplía una función similar a la de los apellidos modernos. Un ejemplo claro es el nombre «Gaius Julius Caesar», donde «Julius» actúa como «nomen» y señala su pertenencia a la gens Julia.

: indicaba la «gens» o clan al que pertenecía la persona. Este elemento era fundamental, ya que identificaba la pertenencia a una familia extensa y cumplía una función similar a la de los apellidos modernos. Un ejemplo claro es el nombre «Gaius Julius Caesar», donde «Julius» actúa como «nomen» y señala su pertenencia a la gens Julia. «Cognomen»: en su origen, era un apodo añadido para diferenciar a distintas ramas dentro de una misma «gens». Con el tiempo, este término se volvió hereditario y pasó a integrarse como parte fija del nombre. El «cognomen» podía hacer referencia a rasgos físicos, cualidades personales, logros o incluso al lugar de procedencia. Siguiendo el ejemplo anterior, «Caesar» sería el «cognomen».

El apellido Acosta significa «procedente de la costa o de tierras cercanas al litoral». Por su parte, el significado de Aquino es «originario de la ciudad de Aquino en Italia», reflejando la conexión con regiones importantes del antiguo Imperio Romano. En cuanto a Augusto, este apellido proviene del latín Augustus y quiere decir «respetable, sagrado o venerable». De manera similar, Aurelio o Aureliano deriva de aureus y significa «dorado o brillante».

Algunos apellidos reflejan características físicas. Bianchi significa «blanco», mientras que Ricci quiere decir «rizado o crespo». Otros tienen un origen más práctico o material, como Correa, que significa «tira de cuero». También hay apellidos de tipo geográfico como Costa, cuyo significado es «terreno inclinado o ribera», y Luca, que indica «proveniente de Lucania», una región del sur de Italia con fuerte influencia romana.

Existen además apellidos del Imperio Romano con significados culturales o religiosos. Por ejemplo, De Angelis significa «de los ángeles». Espósito o Expósito proviene del latín ex positus y significa «niño expuesto o abandonado».

Por su parte, Marco se origina del praenomen latino Marcus y se traduce como «nombre propio de origen latino». Roma significa «de Roma» y Romano igualmente indica «natural de Roma» o «proveniente de Roma», reflejando una conexión directa con la ciudad y el imperio. Romero hace referencia a «peregrino o persona que ha ido de peregrinación a Roma», mostrando vínculos religiosos y culturales. Finalmente, Villan significa «relacionado con una villa o asentamiento rural».

Los más frecuentes en España

En España, los apellidos más frecuentes están claramente dominados por unos pocos. Encabeza la lista García con 1.449.151 personas, seguido de Rodríguez con 935.440, González con 928.024 y Fernández con 899.272. A continuación aparecen López con 870.541, Martínez con 831.584, Sánchez con 817.196 y Pérez con 777.912. Estos ocho apellidos concentran una gran parte de la población.

En un segundo grupo se sitúan Gómez con 494.848, Martín con 477.403, Jiménez con 398.281, Hernández con 377.022, Ruiz con 366.507 y Díaz con 347.655. Les siguen Moreno con 323.341, Muñoz con 284.134, Álvarez con 280.656 y Romero con 226.071. También destacan Gutiérrez con 198.560 y Alonso con 190.929.

Otros apellidos muy comunes incluyen Torres con 178.018, Navarro con 176.982, Domínguez con 156.902, Ramírez con 152.618 y Ramos con 148.574. Continúan Vázquez con 144.895, Gil con 139.102, Serrano con 130.073, Morales con 126.187 y Molina con 124.368. Igualmente frecuentes son Suárez con 123.045, Castro con 121.669, Blanco con 121.656 y Delgado con 119.048.

En la parte media de la tabla encontramos Ortega con 118.411, Ortiz con 112.789, Marín con 107.105, Rubio con 102.624 y Medina con 94.229. Les siguen Núñez con 93.917, Castillo con 92.130, Sanz con 89.500, Cortés con 89.218 e Iglesias con 86.560. También destacan Santos con 84.907, Garrido con 84.346, Guerrero con 82.093 y Lozano con 80.368.

Finalmente, entre los 100 más frecuentes aparecen Flores con 77.753, Cano con 77.290, Cruz con 77.234, Méndez con 76.181 y Herrera con 75.827. Cierran la lista Peña con 72.733, Prieto con 72.687, León con 72.149, Cabrera con 71.330, Márquez con 71.285, Reyes con 69.511, Gallego con 69.020 y Vidal con 67.724, junto a muchos otros, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).