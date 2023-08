Sería imposible en España: graban lo que pasa en una terraza de Noruega y la gente alucina

Hablar de dos países como Dinamarca y España supone hacerlo de culturas totalmente opuestas y que quedan marcadas en el día día de cada ciudadano. Así, una persona española que se marcha a vivir a Dinamarca o algún otro de los países nórdicos puede quedar impactado con la manera de vivir de los nativos de allí. Algo que también puede pasar en la condición opuesta, con tradiciones distintas y educación también diferente. A continuación te explicamos una muestra del cambio que supone un país con otro en una actividad cotidiana.

Los países nórdicos se ven en muchos casos como un ejemplo de civilización, orden y limpieza. Incluso hay quien se atreve a llamarlos el verdadero primer mundo, debido a su concienciación con la naturaleza y a la sobriedad con la que se manejan en algunos aspectos que en el sur de Europa se toma más a la ligera. Sin embargo, aunque haya escépticos de países como Dinamarca que aseguran que estos no son tan ejemplares cómo se pinta en la distancia, a veces, además de negar la mayor con este tipo de aspectos, también hay ejemplos que potencian el mito y que demuestran que la cultura es totalmente diferente en medidas de comportamiento y seguridad que no pueden darse en España.

La prueba la tenemos a través de la cuenta de TikTok de la usuaria Clarita Cao, quien comparte un vídeo en el que se puede ver cómo dejan las cosas las personas en Copenhague, capital de Dinamarca. En concreto, hablamos de una terraza en una calle, que parece muy poblada, posiblemente céntrica, por los coches que aparcan a los lados de la carretera. Pues bien, en dicha terraza, en el momento del vídeo vacía de personas que habían entrado al interior del local, vemos dos teléfonos móviles junto con dos cafés, así como también dos ordenadores portátiles que se habían dejado sin vigilancia alguna en una terraza.

El motivo en estos territorios de hacer de la confianza un modo de vida es la seguridad que se puede asegurar en la ciudad y que por ejemplo en España no podemos tener. Sin ir más lejos, son constantes las noticias en ciudades como Madrid o Barcelona, en las que se denuncian robos de artilugios electrónicos, como los que vemos en el vídeo de Copenhague, incluso llegando a la fuerza en algunos casos. Podríamos imaginar lo que sucedería si le ponemos las cosas más fáciles a los atracadores, como hacen en Dinamarca, sin ningún miedo de que nadie le robe sus propiedades.

Dinamarca, país sin robos

«Aquí dejan sus cosas las personas de Copenhague», escribía la usuaria Clarita Cao como complemento al vídeo publicado. «La gente deja tranquila a los bebés durmiendo afuera en los cochecitos en Dinamarca. ¿Cómo no van a dejar una compu’?», reflexionada una usuaria, mientras que otra añadía lo siguiente. «Yo me olvidé una cámara Reflex en el canasto de la bici en pleno centro y al otro día un amigo me la trajo, que la vio cuando pasó caminando».