La reflexión de Michael Jackson sobre la adultez: “Sé niño todo el tiempo que puedas”

«Intenta seguir siendo un niño todo el tiempo que puedas. No te fuerces a entrar en la edad adulta». Michael Jackson resumió así una de las ideas que más marcaron su vida: la necesidad de proteger la infancia incluso cuando llega la adultez. Detrás de estas palabras hay una defensa de la inocencia, la imaginación y la capacidad de maravillarse ante el mundo, pero también una experiencia personal profundamente ligada a su propia infancia.

El cantante invitaba a darle valor a la niñez sin forzar la entrada a la adultez, reivindicando que los niños son el tesoro más grande del mundo. Además, creía que mantener la capacidad de asombro alimentaba la creatividad y la curiosidad natural; por tanto, había que actuar con la honestidad de un niño para poder saciar la necesidad de complacer a la sociedad.

Jackson buscaba también sanar los traumas de la infancia mediante el afecto y nos recordaba que todos fuimos niños, lo que ayuda a ser más compasivos con los errores de los demás. Por tanto, hay que ser uno mismo (ser auténtico) y no cambiar quién eres únicamente porque la sociedad espera que te comportes de una determinada manera al crecer.

Michael Jackson, el indiscutible rey del Pop

Michael Jackson nació el 29 de agosto de 1958 en Indiana y fue cantante, compositor, bailarín y productor estadounidense, considerado una de las figuras más influyentes de la historia de la música popular y el «Rey del Pop». Comenzó su carrera siendo niño con ‘The Jackson 5’ y alcanzó la fama mundial en solitario con álbumes como ‘Thriller’ en 1982, siendo el álbum más vendido de la historia según Guinness World Records.

Llegó a mantener una enorme influencia durante décadas, aunque su vida personal estuvo rodeada de una intensa atención mediática y de controversias. Acabó falleciendo en Los Ángeles el 25 de junio de 2009, a los 50 años. Este año se sacó una película hablando de la primera parte de su trayectoria, con su sobrino Jaafar Jackson como el actor que le interpretó.