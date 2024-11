La razón por la que todo el mundo está poniendo esta planta en su salón

En la decoración de interiores, cada vez es más habitual encontrar plantas en todos los espacios del hogar, incluidos el baño y la cocina. Sin embargo, en los últimos años, una planta en concreto ha ganado especial popularidad: el potus o pothos (Epipremnum aureum), conocido también como potos o planta del dinero. Esta planta, de origen tropical, se ha convertido en una de las favoritas para adornar salones y espacios interiores debido a su versatilidad, belleza y facilidad de cuidado. Pero ¿por qué todo el mundo está optando por poner esta planta en su salón?

El potus es una de las plantas más sencillas de mantener, lo cual lo hace ideal incluso para personas sin ninguna experiencia en jardinería. Requiere poca atención y puede crecer en diferentes condiciones de luz y humedad. No necesita riego constante, ya que se adapta a la humedad natural del ambiente; puede pasar varios días sin agua y no se marchitará si se descuida por un tiempo. Además, el tolera distintos niveles de luz, lo cual es perfecto para salones que no reciben mucha luz natural directa.

Potus, la mejor planta para el salón

Uno de los motivos más relevantes para poner un potus en el salón es su capacidad para purificar el aire. Según investigaciones de la NASA, esta planta ayuda a eliminar de contaminantes como el formaldehído, el benceno y el xileno, que se encuentran habitualmente en productos de limpieza. Al absorber estas sustancias a través de sus hojas y liberar oxígeno mediante la fotosíntesis, contribuye a mejorar la calidad del aire en el hogar.

Además de su función purificadora, el potus es una planta extremadamente versátil en la decoración. Sus hojas verdes y brillantes aportan un toque natural que encaja bien en diferentes estilos de decoración, desde el minimalista hasta el rústico o el bohemio. Asimismo, se puede poner en macetas sobre mesas, estantes o repisas, o bien colgar en maceteros para crear un efecto de cascada que añade dinamismo al espacio.

En cuanto a sus beneficios para la salud y el bienestar, el potus es una planta que ayuda a reducir el estrés y la ansiedad. Estudios han demostrado a presencia de plantas en el hogar tiene un efecto calmante, y su color verde contribuye a crear un ambiente de relajación. El cuidado de plantas, incluso de especies fáciles como el potus, tiene beneficios terapéuticos, fomentando la conexión con la naturaleza y proporcionando un momento de descanso en medio de las rutinas diarias.

Otro valor añadido de esta planta que cada vez más personas están poniendo en su salón es su contribución a la humedad ambiental. En climas secos o en invierno, cuando la calefacción reseca el aire, libera vapor de agua a través de sus hojas, mejorando la humedad en el ambiente y beneficiando la salud de las vías respiratorias y la piel. En resumen, el potus es una planta que embellece, purifica, humidifica y aporta bienestar.

Consejos para su cuidado

El potus es una planta muy resistente y de bajo mantenimiento, pero requiere algunos cuidados específicos para crecer fuerte y saludable. Uno de los aspectos más importantes es la luz; esta planta prefiere una exposición de luz indirecta cerca de una ventana con cortinas. Aunque tolera condiciones de sombra parcial, la luz insuficiente puede ralentizar su crecimiento y hacer que sus hojas pierdan intensidad en el color.

En cuanto al riego, requiere un riego moderado. Es recomendable regarlo sólo cuando la capa superior de la tierra esté seca al tacto, lo cual suele ser una vez por semana en climas cálidos y cada 10 días o más en invierno. En ésta última estación, se puede espaciar aún más el riego para evitar que el exceso de agua dañe las raíces.

Para asegurar un crecimiento saludable, la fertilización también es un aspecto importante en el cuidado de esta planta. Un abono líquido específico para plantas de interior o de hojas verdes, aplicado una vez al mes durante la primavera y el verano, aporta los nutrientes necesarios sin riesgo de sobrecargar la planta en sus estaciones de mayor actividad. En los meses más fríos, el potus entra en un periodo de descanso y no necesita fertilizante.

Podar el potus es una buena forma de estimular su crecimiento. Cortar las ramas largas y moldear los tallos ayuda a mantener un aspecto denso y frondoso, favoreciendo el desarrollo de nuevas hojas. Además, la poda permite darle una forma más estética y evita que los tallos se alarguen en exceso.

Por último, la temperatura y humedad son factores que también afectan al bienestar del potus. Necesita temperaturas cálidas, entre 18 y 24 grados, y una humedad moderada. En ambientes secos, es recomendable pulverizar sus hojas con agua de vez en cuando para mantener la humedad, especialmente en invierno cuando la calefacción suele resecar el ambiente en el hogar.