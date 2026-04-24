¿Por qué Redbull ya no da «alas» sino «aaalas»? La demanda que obligó a cambiar el eslogan de la marca

Cambiar el eslogan de la marca por excelencia de los amantes de la actividad física, Redbull pasó por los tribunales para adaptarlo. Es hora de conocer lo que puede pasar en estos días en los que realmente cada detalle cuenta y puede acabar siendo el que nos afectará de lleno. En el mundo de las bebidas energéticas siempre hay algunos elementos que pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno. Este tipo de bebidas se han hecho populares en los últimos tiempos, aunque no están lejos de una polémica que puede ir en aumento.

Quizás hasta ahora nadie hubiera imaginado, que un sutil cambio puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Es hora de poner determinados detalles que pueden acabar generando algunos detalles que, sin duda alguna, podría convertirse en estos días en un guro radical que puede ser esencial. En estos días en los que realmente cada elemento cuenta, tendremos que conocer un poco más la historia de una de las bebidas más populares entre los jóvenes, algo que no es casualidad, sino más bien todo lo contrario.

Obligó a cambiar el eslogan de la marca

La marca que consiguió triunfar entre todas las bebidas energéticas pasó por un tiempo de cambios que han acabado siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial. Red Bull se ha acabado convirtiendo en una referencia entre los amantes de la aventura y la actividad física.

Tenemos por delante una serie de elemento que pueden acabar siendo lo que nos dará algunos elementos que, sin duda alguna, puede convertirse en la antesala de algo más. Con la llegada de algunos elementos que, pueden convertirse en estos días en los que realmente puede convertirse en algo más.

Esta marca de referencia que se ha convertido en un elemento que puede ser lo que nos dará una historia que pone los pelos de punta. Sobre todo, para aquellos que saben bien lo que puede pasar en breve, cuando una marca debe cumplir con creces lo que promete.

Red Bull te da alas es una de las frases que sigue siendo una realidad en sus campañas publicitarías, pero cuidado, porque cada detalle de ellos puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días.

RedBull ya no te da alas sino aaalas

Un hombre consiguió vencer al gigante de las bebidas energéticas: «¿Sabías que el famoso eslogan “Red Bull te da alas” le costó millones a la marca? Después de más de 20 años utilizándolo en sus campañas publicitarias, la empresa tuvo que llegar a un acuerdo millonario de 13 millones de dólares en Estados Unidos tras una demanda por publicidad engañosa. El caso se originó cuando consumidores aseguraron que la bebida no mejoraba realmente la velocidad, los reflejos ni la concentración, como sugería la publicidad. Aunque Red Bull aclaró que el acuerdo no implica admitir culpa, decidió cerrar el caso para evitar un litigio prolongado y costoso».

Los expertos de RodaAbogados nos explican en su blog que: «Benjamin Careathers bebía Red Bull. Mucho Red Bull. Durante diez años. Un buen día, Benjamin se miró al espejo y se dio cuenta de algo que era obvio: no tenía alas. Ni plumas, ni propulsión a chorro. Nada. Pero Benjamin no era tonto. No demandó a la marca porque esperaba volar literalmente por encima del tráfico de Nueva York. Demandó porque Red Bull decía que su bebida te hacía más rápido, más listo y más fuerte que una taza de café. Y resultó que el café de la esquina te despertaba igual, pero costaba la cuarta parte».

Siguiendo con la misma explicación: «Red Bull se defendió diciendo que era “licencia poética”. Que todo el mundo sabe que los humanos no vuelan. Pero el juez no estaba para poesías. En 2014, la compañía soltó 13 millones de dólares para cerrar el asunto. No querían un juicio eterno que les desplumara la imagen de marca. Cualquier estadounidense que hubiera comprado una lata en 12 años podía pedir sus 10 dólares. Hubo tantas peticiones que la gente acabó recibiendo apenas 4 dólares. Una miseria. Pero el mensaje quedó claro: si prometes algo para vender, más vale que lo cumplas».

Una realidad que no sólo obligó a pagar dinero a un consumidor que sabía bien que estaba descubriendo una bebida que no hace nada de lo que nos imaginaríamos. Sino más bien todo lo contrario. Por lo que, hasta el momento, no sabíamos que podríamos empezar a tener en breve, sino más bien todo lo contrario. Un eslogan que pese a ser uno de los más conocidos y bien definido ha acabado siendo parte de la historia de una de las marcas de referencia.