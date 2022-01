El juego del calamar, Juego de Tronos, La casa de papel … Que levante la mano quien no haya estado en alguna ocasión muchas horas seguidas delante de la pantalla para seguir un capítulo tras otro de una serie de televisión. Pero, ¿por qué no podemos evitar quedarnos pegados al sofá cada para llegar al final de la serie de una sola vez, en lugar de programar o ver un episodio o dos a la semana?. Descubramos por qué nos gustan tanto las maratones de series de televisión.

El placer de las maratones de series

Según los psicólogos, esta conducta que en inglés recibe los nombres de «binge looking» o «bingewatching» y que nosotros podríamos traducir cómo «atracón» de ver series, provoca una especie de adicción en el espectador porque, como siempre sucede cuando realizamos una actividad que disfrutamos, nuestro cerebro produce más dopamina, la sustancia química que promueve la sensación de placer y emoción. La liberación de dopamina, sin embargo, se traduce en una felicidad «caduca» que, al igual que las drogas , se acaba si no la alimentamos con más estímulo (en este caso ver series) y, por tanto, con nuevas liberaciones químicas.

Y he aquí, pues, los riesgos para quienes no dejan de hacer maratones frente a la pantalla: la dificultad para controlar el tiempo que pasan viendo la televisión, la necesidad de aumentar continuamente el tiempo dedicado a las series para experimentar el mismo grado de satisfacción, la dificultad para quedarse dormido si ve los episodios por la noche, especialmente en pantallas pequeñas como las de PC, iPad y teléfonos móviles. Así como la tendencia -que no conduce a nada bueno para nuestra salud mental y física- a preferir aislarse de los demás , incluida la familia.

El modelo por el que apuestan las plataformas

Ni que decir tiene que la costumbre de atiborrarse de maratones televisivos es también consecuencia del nuevo modelo de emisión que hace tiempo que se ha convertido en la apuesta de las principales plataformas como Netflix. Es decir, a diferencia de las viejas series de televisión, hoy en día es costumbre encontrar que las temporadas de la series están disponibles al completo, ofreciendo una continuidad narrativa y una trama coral, donde los acontecimientos de los protagonistas se desarrollan simultáneamente episodio tras episodio, provocando así que los espectadores tengan que hacer a veces un auténtico esfuerzo para dejar de ver la serie en cuestión o en definitiva, desconectarse de la plataforma que están consumiendo.